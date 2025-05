“Unë punoj sipas rregullave. Nuk po i marr plazhet e Malit të Zi, ato i përkasin publikut”, tha Mohamed Alabbar, themelues dhe drejtor ekzekutiv i Emaar Properties dhe Eagle Hills, folës kryesor në konferencën RE:D (Zhvillimi i Pasurive të Paluajtshme) që zhvillohet sot dhe nesër në Podgoricë.

Alabbar, i cili i përket një grupi investitorësh që aktualisht është ndër më të mëdhenjtë në botë, është i interesuar të investojë në të gjithë Malin e Zi. Fokusi i tij kryesor është në Plazhi i Madh në Ulqin, si dhe në projekte të shumta në veri.

Alabbari tha se ka nisur shumë projekte të suksesshme.

"Unë punoj sipas rregullave", tha themeluesi dhe drejtori ekzekutiv i Emaar Properties dhe Eagle Hills.

Alabbar pohon se është i kënaqur që media po bën pyetje dhe se ka parë shqetësime të caktuara në lidhje me investimet e shpallura.

"Kompanitë e mia janë të pranishme në 18 vende, me investime aktive dhe projekte zhvillimi me vlerë mbi 55 miliardë. Unë nuk po i marr plazhet, ato i përkasin publikut. Është një e mirë publike, në të cilën të gjithë duhet të kenë qasje", tha Alabar.

Sipas tij, kontratat midis pronarëve, shtetit dhe investitorëve duhet të jenë të qarta dhe të bazuara në rregulla.

Alabbar u bëri thirrje sipërmarrësve vendas dhe komuniteteve lokale të punojnë së bashku.

"Unë sjell vetëm para të pastra, kam një hotel në Kroaci për 28 vjet, të cilin e menaxhoj mirë. Nëse do të kisha një projekt në Mal të Zi, do t'i ftoja sipërmarrësit vendas të investonin në projektet e mia. Nëse ti do 60 përqind dhe unë dua 40, pse është problem ky? Pse duhet të fitojë dikush nga Dubai, nëse dikush nga Mali i Zi mund të fitojë më shumë? Ne bëjmë gjithçka shumë transparente, partnerët ulen në bord dhe punojnë në përputhje me rregullat", tha Alabbar.

Ai shtoi se Porto Montenegro i Tivatit është më i njohur se vetë Mali i Zi dhe se i sjell fitime të mëdha.

Alabbar theksoi se projekti i kthehet pronarit të tokës nëse nuk përmbushet ndonjë pikë e marrëveshjes, pavarësisht parave të investuara.

“Çdo gjë vendoset në përputhje me rregulloret e brendshme të shtetit, madje edhe ngjyra e fasadës, apo kopshtet që do të instalohen”, tha Alabbar, duke shtuar se projektet e tij punësojnë vetëm njerëz nga ai shtet.

Ai theksoi se vlera e tokës pranë vendndodhjeve të tyre është rritur dhe se vlerat e pasurive të paluajtshme po rriten gjithashtu.

"Pagat janë 60 për qind më të larta, është e rëndësishme që njerëzit të fitojnë mirë. Ne ndërtojmë një restorant-klub nga një deri në pesë yje dhe më pas njerëzit vendas i menaxhojnë ato dhe na paguajnë për një periudhë gjashtëvjeçare. Para se të nënshkruaja kontratën, pastrova lumin dhe shtrova një trotuar, solla kontejnerë dhe kënde lojërash nga Dubai. Gjithmonë flasim për mjedisin, atëherë bëjeni. Unë nuk flas për të, sepse e unë e bëj ", tha Alabbar.

Sipas tij, Hoteli Bristol në Serbi është numri një në botë, pas rindërtimit të kryer nga kompania e tij, dhe theksoi se projektimi është bërë nga një kontraktor nga Serbia.

"Vlera e pasurive të paluajtshme në zonë është rritur me 60 përqind, mbi 10.000 njerëz janë të punësuar. Çdo ditë ne i paguajmë 200.000 taksa Qeverisë së Serbisë", pohoi Alabbar, duke vënë në dukje se disa media po nxisin interpretime qesharake rreth asaj se sa ka fituar qeveria lokale nga këto projekte.

“Nuk kam kohë t’u përgjigjem komenteve të tilla”, tha Alabbar.

Ai beson se Mali i Zi ka nevojë për shumë më tepër marina.