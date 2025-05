Türkiye, nikoqire e një takimi trepalësh të ministrave të jashtëm me Jordaninë dhe Sirinë Türkiye, nikoqire e një takimi trepalësh të ministrave të jashtëm me Jordaninë dhe Sirinë

Fidan në takimin me homologun e tij jordanez dhe atë sirian do të riafirmojë mbështetjen e fuqishme të Türkiyes për iniciativat e qeverisë siriane për ta rivendosur sigurinë dhe stabilitetin. Fidan në takimin me homologun e tij jordanez dhe atë sirian do të riafirmojë mbështetjen e fuqishme të Türkiyes për iniciativat e qeverisë siriane për ta rivendosur sigurinë dhe stabilitetin.