Osmani i kërkon Costas: Anëtarësimi i Kosovës në BE të trajohet me prioritet

“Çdo minutë më shumë me masat në fuqi, është një minutë më shumë padrejtësie, por edhe një minutë më shumë larg jetësimit të ëndrrës evropiane të të gjithë qytetarëve tanë”, tha presidentja e Kosovës pas takimit me presidentin e KE-së Costa. “Çdo minutë më shumë me masat në fuqi, është një minutë më shumë padrejtësie, por edhe një minutë më shumë larg jetësimit të ëndrrës evropiane të të gjithë qytetarëve tanë”, tha presidentja e Kosovës pas takimit me presidentin e KE-së Costa.