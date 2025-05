Costa mbërrin në Beograd: Turne në Ballkan për ta forcuar bashkëpunimin me BE-në

Presidenti i Këshillit Evropian takohet me liderët serbë të martën, e më pas do ta vizitojë Sarajevën, Podgoricën, Shkupin dhe Tiranën si pjesë e "forcimit të bashkëpunimit me rajonin".