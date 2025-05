Gaza: Ndalje e përkohshme e sulmeve për lirimin e ushtarit amerikano-izraelit Gaza: Ndalje e përkohshme e sulmeve për lirimin e ushtarit amerikano-izraelit

Transmetuesi publik KAN raportoi se ushtria do të ndalojë sulmet në Gaza dhe do të krijojë një korridor të sigurt duke filluar nga ora 12:00 sipas kohës lokale (09:00 GMT), për lirimin e ushtarit Edan Alexander.