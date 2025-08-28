Mještani su jedva izbjegli djelimično urušavanje zgrade tokom poplave na branama Madhopur Headworks u Punjabu, odakle ih je helikopter indijske vojske prevezao na sigurno.

Zgrada je već bila na ivici urušavanja, saopštila je vojska, dodajući da je spašavanje bila pravovremena intervencija.

Indija i Pakistan su posljednjih sedmica pogođeni neumoljivim monsunskim kišama i poplavama, pri čemu je od 14. augusta u Pakistanu poginulo skoro 500 ljudi, uključujući više od 400 u sjeverozapadnoj provinciji Khyber Pakhtunkhwa, dok je više od 800 ljudi izgubilo život širom Pakistana od 26. juna.

Vremenske neprilike proteklih dana su teško pogodile i regiju Gilgit-Baltistan u Pakistanu, gdje su bujične kiše i poplave odnijele nekoliko puteva u okrugu Ghizer.