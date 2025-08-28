Mještani su jedva izbjegli djelimično urušavanje zgrade tokom poplave na branama Madhopur Headworks u Punjabu, odakle ih je helikopter indijske vojske prevezao na sigurno.
Zgrada je već bila na ivici urušavanja, saopštila je vojska, dodajući da je spašavanje bila pravovremena intervencija.
Indija i Pakistan su posljednjih sedmica pogođeni neumoljivim monsunskim kišama i poplavama, pri čemu je od 14. augusta u Pakistanu poginulo skoro 500 ljudi, uključujući više od 400 u sjeverozapadnoj provinciji Khyber Pakhtunkhwa, dok je više od 800 ljudi izgubilo život širom Pakistana od 26. juna.
Vremenske neprilike proteklih dana su teško pogodile i regiju Gilgit-Baltistan u Pakistanu, gdje su bujične kiše i poplave odnijele nekoliko puteva u okrugu Ghizer.
Pakistan je rasporedio vojsku u sjeveroistočnu provinciju Punjab kako bi pomogao u operacijama spašavanja i pomoći dok se provincija suočava s vanrednom situacijom uzrokovanom poplavama uzrokovanim jakim kišama i ispuštanjem vode iz prelivenih brana od strane Indije.
Nabujale vode odnijele su najmanje sedam ljudi u gradu Sambrial u sjeveroistočnom okrugu Sialkot, gdje su obilne kiše oborile 49-godišnji rekord, saopćio je glasnogovornik pokrajinskog odjela za spašavanje.
New Delhi je upozorio Islamabad na očekivane visoke dotoke rijeka Sutlej, Ravi i Chenab.
Vojska je raspoređena na zahtjev vlade Punjaba kako bi pomogla civilnoj administraciji u evakuaciji stanovnika iz okruga koji se suočavaju s jakim poplavama.