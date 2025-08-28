SVIJET
Poplave u Indiji: Vojni helikopter spasio stanovnike prije urušavanja zgrade
Zgrada je već bila na ivici urušavanja, saopštila je vojska, dodajući da je spašavanje bila pravovremena intervencija.
Zgrada je već bila na ivici urušavanja, saopštila je vojska, dodajući da je spašavanje bila pravovremena intervencija. / AA
28 August 2025

Mještani su jedva izbjegli djelimično urušavanje zgrade tokom poplave na branama Madhopur Headworks u Punjabu, odakle ih je helikopter indijske vojske prevezao na sigurno.

Zgrada je već bila na ivici urušavanja, saopštila je vojska, dodajući da je spašavanje bila pravovremena intervencija.

Indija i Pakistan su posljednjih sedmica pogođeni neumoljivim monsunskim kišama i poplavama, pri čemu je od 14. augusta u Pakistanu poginulo skoro 500 ljudi, uključujući više od 400 u sjeverozapadnoj provinciji Khyber Pakhtunkhwa, dok je više od 800 ljudi izgubilo život širom Pakistana od 26. juna.

Vremenske neprilike proteklih dana su teško pogodile i regiju Gilgit-Baltistan u Pakistanu, gdje su bujične kiše i poplave odnijele nekoliko puteva u okrugu Ghizer.

Pakistan je rasporedio vojsku u sjeveroistočnu provinciju Punjab kako bi pomogao u operacijama spašavanja i pomoći dok se provincija suočava s vanrednom situacijom uzrokovanom poplavama uzrokovanim jakim kišama i ispuštanjem vode iz prelivenih brana od strane Indije.

Nabujale vode odnijele su najmanje sedam ljudi u gradu Sambrial u sjeveroistočnom okrugu Sialkot, gdje su obilne kiše oborile 49-godišnji rekord, saopćio je glasnogovornik pokrajinskog odjela za spašavanje.

New Delhi je upozorio Islamabad na očekivane visoke dotoke rijeka Sutlej, Ravi i Chenab.

Vojska je raspoređena na zahtjev vlade Punjaba kako bi pomogla civilnoj administraciji u evakuaciji stanovnika iz okruga koji se suočavaju s jakim poplavama.

