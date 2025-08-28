Nakon odvojenih razgovora s predsjednicima SAD-a i Ukrajine Donaldom Trumpom i Volodimirom Zelenskim, predsjednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen u četvrtak je pozvala ruskog predsjednika Vladimira Putina da se vrati za pregovarački stol, nakon napada Moskve na Kijev, u kojem su oštećene i kancelarije Delegacije EU-a u glavnom gradu Ukrajine.

Ursula von der Leyen je izjavila da je odvojeno razgovarala s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom nakon napada u kojem je ubijeno najmanje 18 ljudi, a desetine povrijeđeno.

"Upravo sam razgovarala s predsjednikom Zelenskim, a zatim s Donaldom Trumpom, nakon masovnog napada na Kijev koji je pogodio i naše kancelarije. Putin mora doći za pregovarački stol", rekla je putem društvene platforme kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Moramo osigurati pravedan i trajan mir za Ukrajinu s čvrstim i kredibilnim sigurnosnim garancijama koje će zemlju pretvoriti u čeličnog dikobraza. Evropa će u potpunosti odigrati svoju ulogu. Naš odbrambeni instrument SAFE, na primjer, bit će važan za jačanje hrabrih ukrajinskih oružanih snaga", rekla je.