Von der Leyen nakon razgovora sa Zelenskim i Trumpom: Putin mora sjesti za pregovarački stol
Moramo osigurati pravedan i trajan mir za Ukrajinu čvrstim i kredibilnim sigurnosnim garancijama koje će zemlju pretvoriti u čeličnog dikobraza. Evropa će u potpunosti odigrati svoju ulogu, kazala je šefica Evropske komisije.
Najmanje 18 osoba, uključujući četvero djece, poginulo je, a 48 drugih je povrijeđeno u ruskom napadu na Kijev rano u četvrtak. / TRT Español
28 August 2025

Nakon odvojenih razgovora s predsjednicima SAD-a i Ukrajine Donaldom Trumpom i Volodimirom Zelenskim, predsjednica Evropske komisije Ursula Von der Leyen u četvrtak je pozvala ruskog predsjednika Vladimira Putina da se vrati za pregovarački stol, nakon napada Moskve na Kijev, u kojem su oštećene i kancelarije Delegacije EU-a u glavnom gradu Ukrajine.

Ursula von der Leyen je izjavila da je odvojeno razgovarala s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i američkim predsjednikom Donaldom Trumpom nakon napada u kojem je ubijeno najmanje 18 ljudi, a desetine povrijeđeno.

"Upravo sam razgovarala s predsjednikom Zelenskim, a zatim s Donaldom Trumpom, nakon masovnog napada na Kijev koji je pogodio i naše kancelarije. Putin mora doći za pregovarački stol", rekla je putem društvene platforme kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

"Moramo osigurati pravedan i trajan mir za Ukrajinu s čvrstim i kredibilnim sigurnosnim garancijama koje će zemlju pretvoriti u čeličnog dikobraza. Evropa će u potpunosti odigrati svoju ulogu. Naš odbrambeni instrument SAFE, na primjer, bit će važan za jačanje hrabrih ukrajinskih oružanih snaga", rekla je.

Najmanje 18 osoba, uključujući četvero djece, poginulo je, a 48 drugih je povrijeđeno u ruskom napadu na Kijev rano u četvrtak, prema podacima ukrajinskih vlasti.

Kijevsko gradsko tužilaštvo izvijestilo je da su posljedice jutarnjeg štrajka zabilježene u osam okruga glavnog grada, uključujući Darnickij, Dnjeprovskij, Solomjanskij, Ševčenkivskij, Holosijevskij, Obolonskij, Svjatošinskij i Desnjanskij.

U okrugu Darnickij uništen je dio petospratne stambene zgrade, a u toku su spasilačke operacije potrage za ljudima zarobljenim ispod ruševina. Prozori na obližnjim visokim zgradama su razbijeni, automobili su oštećeni, a privatne kuće su pretrpjele razaranje, saopštilo je tužilaštvo.

