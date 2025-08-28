SVIJET
Misija Irana: Vijeće sigurnosti UN-a u "odlučujućem trenutku" o nuklearnoj rezoluciji Rusije i Kine
Reakcija Britanije, Francuske i Njemačke "na nacrt će u konačnici pokazati jesu li zaista posvećeni diplomatiji ili guraju krizu naprijed", objavila je misija UN-u.
Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama (UN) upozorila je u četvrtak Vijeće sigurnosti UN-a da se njegove članice suočavaju s "odlučujućim trenutkom" o tekućem nuklearnom dosijeu.

"Članice Vijeća sigurnosti UN-a nalaze se u odlučujućem trenutku: ili podržati nacrt rezolucije Rusije i Kine za tehničko produženje i diplomatiju, ili pokrenuti povlačenje s teškim posljedicama", navodi se na američkoj kompaniji društvenih medija X.

U izjavi se naglašava da će reakcija E3 - Velike Britanije, Francuske i Njemačke - biti ključna u određivanju puta naprijed.

"Reakcija E3 na nacrt će u konačnici pokazati jesu li zaista posvećeni diplomatiji ili guraju krizu naprijed", dodaje se.

Razvoj događaja dolazi nakon što je E3 u četvrtak objavio da je obavijestio Vijeće sigurnosti o "značajnom neizvršavanju" Irana u skladu s nuklearnim sporazumom iz 2015. godine, što je pokrenulo 30-dnevni period prije mogućeg ponovnog uspostavljanja prethodno prekinutih rezolucija Vijeća sigurnosti.

Evropske zemlje pozvale su Iran da nastavi pregovore sa SAD-om o svom nuklearnom programu i dozvoli međunarodnim inspektorima da prate lokacije i zalihe visoko obogaćenog uranijuma.

SAD je napustio nuklearni sporazum iz 2015. godine 2018. godine i ponovo uveo vlastite sankcije Iranu.

Ranije ove godine, SAD je stupio u indirektne nuklearne pregovore s Iranom, ali je Izrael napao Iran u junu, a šesta runda razgovora u Omanu je otkazana.

Dvanaestodnevni rat je rezultirao bombardovanjem tri iranska nuklearna objekta u SAD-u.

SAD je tvrdio da Iran mora odustati od svog nuklearnog programa, ali Teheran tvrdi da je njihov program samo u civilne svrhe.


