Iranska misija pri Ujedinjenim nacijama (UN) upozorila je u četvrtak Vijeće sigurnosti UN-a da se njegove članice suočavaju s "odlučujućim trenutkom" o tekućem nuklearnom dosijeu.

"Članice Vijeća sigurnosti UN-a nalaze se u odlučujućem trenutku: ili podržati nacrt rezolucije Rusije i Kine za tehničko produženje i diplomatiju, ili pokrenuti povlačenje s teškim posljedicama", navodi se na američkoj kompaniji društvenih medija X.

U izjavi se naglašava da će reakcija E3 - Velike Britanije, Francuske i Njemačke - biti ključna u određivanju puta naprijed.

"Reakcija E3 na nacrt će u konačnici pokazati jesu li zaista posvećeni diplomatiji ili guraju krizu naprijed", dodaje se.

Razvoj događaja dolazi nakon što je E3 u četvrtak objavio da je obavijestio Vijeće sigurnosti o "značajnom neizvršavanju" Irana u skladu s nuklearnim sporazumom iz 2015. godine, što je pokrenulo 30-dnevni period prije mogućeg ponovnog uspostavljanja prethodno prekinutih rezolucija Vijeća sigurnosti.

Evropske zemlje pozvale su Iran da nastavi pregovore sa SAD-om o svom nuklearnom programu i dozvoli međunarodnim inspektorima da prate lokacije i zalihe visoko obogaćenog uranijuma.