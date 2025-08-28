SVIJET
1 minuta čitanja
Sirija i Saudijska Arabija potpisale šest sporazuma iz energetskih sektora
Damask i Rijad proširuju ekonomske veze novim sporazumima dok post-Assadova vlada teži reformama i regionalnoj saradnji.
Sirija i Saudijska Arabija potpisale su u četvrtak sporazum i šest memoranduma o razumijevanju (MoU) u više energetskih sektora. / AA
28 August 2025

Sirija i Saudijska Arabija potpisale su u četvrtak sporazum i šest memoranduma o razumijevanju (MoU) u više energetskih sektora.

Sporazumi obuhvataju "različite oblasti energetike" između Rijada i Damaska, objavila je saudijska televizija Al-Ekhbariya.

Prema Sirijskoj arapskoj novinskoj agenciji (SANA), sporazumi uključuju saradnju u energetskim projektima, prenosnim i distributivnim stanicama, geofizičkim i geološkim istraživanjima, uslugama na naftnim poljima, bušenju i održavanju bušotina.

Sporazumi također obuhvataju tehničku obuku, razvoj radne snage i integrirana rješenja za upravljanje naftnim i plinskim poljima, saopćila je SANA.

Novi sporazumi potpisani su tokom posjete saudijske investicijske delegacije koju je predvodio zamjenik saudijskog ministra za investicije Abdullah Aldubaikhi Damasku kako bi istražili mogućnosti za jačanje bilateralnih ekonomskih veza.

U julu je Damask bio domaćin prvog sirijsko-saudijskog investicijskog foruma, tokom kojeg je potpisano 44 sporazuma vrijedna šest milijardi dolara.

Od svrgavanja Bashara al-Assada krajem 2024. godine, nova sirijska administracija provodi političke i ekonomske reforme, istovremeno radeći na proširenju saradnje s regionalnim i međunarodnim partnerima.

Assad, sirijski lider skoro 25 godina, pobjegao je u Rusiju u decembru, čime je okončan režim stranke Baas, koja je bila na vlasti od 1963. godine. Nova prelazna administracija koju je predvodio predsjednik Ahmad al-Sharaa formirana je u januaru.


