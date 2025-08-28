Sirija i Saudijska Arabija potpisale su u četvrtak sporazum i šest memoranduma o razumijevanju (MoU) u više energetskih sektora.

Sporazumi obuhvataju "različite oblasti energetike" između Rijada i Damaska, objavila je saudijska televizija Al-Ekhbariya.

Prema Sirijskoj arapskoj novinskoj agenciji (SANA), sporazumi uključuju saradnju u energetskim projektima, prenosnim i distributivnim stanicama, geofizičkim i geološkim istraživanjima, uslugama na naftnim poljima, bušenju i održavanju bušotina.

Sporazumi također obuhvataju tehničku obuku, razvoj radne snage i integrirana rješenja za upravljanje naftnim i plinskim poljima, saopćila je SANA.

Novi sporazumi potpisani su tokom posjete saudijske investicijske delegacije koju je predvodio zamjenik saudijskog ministra za investicije Abdullah Aldubaikhi Damasku kako bi istražili mogućnosti za jačanje bilateralnih ekonomskih veza.