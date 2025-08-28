Turski ministar nacionalne odbrane Yasar Guler sastao se u četvrtak sa sekretarom Ukrajinskog vijeća odbrane Rustemom Umerovim.
Njih dvojica su se sastala u Ankari, glavnom gradu Turkiye, saopćilo je Ministarstvo nacionalne odbrane na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.
U saopćenju na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, Umerov je rekao da su razgovarali o pitanjima bilateralne odbrambene saradnje, kao i sigurnosnim garancijama za Ukrajinu, uključujući pomorsku sigurnost.
Moskva i Kijev održali su treću rundu obnovljenih mirovnih pregovora 23. jula u Istanbulu, gdje je Ukrajina predložila sastanak šefova država prije kraja augusta, a dvije strane su postigle konsenzus o nastavku razmjene ratnih zarobljenika.
Prve dvije runde, 16. maja i 2. juna, također su održane u Istanbulu, oživljavajući dugo zaustavljene mirovne pregovore od marta 2022. godine.