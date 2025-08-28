SVIJET
1 minuta čitanja
Turski ministar odbrane primio ukrajinskog kolegu u Ankari
Umerov je rekao da su razgovarali o bilateralnoj odbrambenoj saradnji i sigurnosnim garancijama za Ukrajinu.
Turski ministar odbrane primio ukrajinskog kolegu u Ankari
Turski ministar nacionalne odbrane Yasar Guler sastao se u četvrtak sa sekretarom Ukrajinskog vijeća odbrane Rustemom Umerovim. / AA
28 August 2025

Turski ministar nacionalne odbrane Yasar Guler sastao se u četvrtak sa sekretarom Ukrajinskog vijeća odbrane Rustemom Umerovim.

Njih dvojica su se sastala u Ankari, glavnom gradu Turkiye, saopćilo je Ministarstvo nacionalne odbrane na turskoj platformi društvenih medija NSosyal.

U saopćenju na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u, Umerov je rekao da su razgovarali o pitanjima bilateralne odbrambene saradnje, kao i sigurnosnim garancijama za Ukrajinu, uključujući pomorsku sigurnost.

Preporučeno

Moskva i Kijev održali su treću rundu obnovljenih mirovnih pregovora 23. jula u Istanbulu, gdje je Ukrajina predložila sastanak šefova država prije kraja augusta, a dvije strane su postigle konsenzus o nastavku razmjene ratnih zarobljenika.

Prve dvije runde, 16. maja i 2. juna, također su održane u Istanbulu, oživljavajući dugo zaustavljene mirovne pregovore od marta 2022. godine.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us