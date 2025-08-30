Španija je u subotu osudila odluku Sjedinjenih Američkih Država (SAD) o ukidanju viza palestinskom predsjedniku Mahmoudu Abbasu i 80 drugih zvaničnika, nazivajući je "neprihvatljivom" i pozivajući EU da preuzme vodeću ulogu u odbrani palestinskog predstavljanja u UN-u.
Španski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares razgovarao je s novinarima uoči neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova EU u Kopenhagenu.
"Neprihvatljivo je da palestinska delegacija ili Mahmoud Abbas nisu mogli prisustvovati Generalnoj skupštini UN-a. Njihova zaštita, njihov imunitet su širom svijeta i Evropska unija mora biti na čelu onih koji ih brane. To bi također trebala biti jasna poruka s današnjeg sastanka", rekao je.
Albares je iskoristio objavu da ponovi poziv Španije na hitnu akciju EU u vezi s izraelsko-palestinskim sukobom, upozoravajući da same riječi više nisu dovoljne.
"EU radi premalo, prekasno i ne radi ništa. Nismo ništa postigli. Dakle, vrijeme deklaracije je zaista prošlo. Moramo ići naprijed", rekao je, detaljno opisujući akcioni plan koji je predložila Španija.
"Evropska unija se može odnositi prema Izraelu samo kroz ljudska prava, a ako dođe do masovnog kršenja, kao što je izvještaj Komisije jasno pokazao, moramo djelovati. Ovo više nije vrijeme rata. Vrijeme je za akciju, akciju za zaustavljanje rata, akciju za prekid blokade gladi od Izraela do Gaze", dodao je.
Naglasio je da je Španija predložila akcioni plan sa stvarima koje, usput rečeno, nisu ništa izvanredno.
"To je samo ispunjavanje i poštivanje našeg vlastitog evropskog zakonodavstva ili međunarodnog zakonodavstva, to je sve i svakako ćemo nastaviti ići naprijed", dodao je.
Albares je naveo četiri ključne mjere za EU.
"Prvo, uvesti embargo na prodaju oružja Izraelu iz EU. Drugo, proširiti listu ljudi koji su sankcionisani, na bilo koga, apsolutno bilo koga, ko želi da pokvari rješenje dvije države... Treće, moramo finansijski, vrlo snažno, podržati Palestinsku nacionalnu upravu", kazao je.
I četvrto, rekao je, "moramo provoditi i poštovati sve presude i sva savjetodavna mišljenja Međunarodnog suda pravde, na primjer, zaustavljajući svu trgovinu proizvodima koji dolaze iz ilegalnih naselja, a također predlažemo potpunu suspenziju tog sporazuma u EU i Izrael".