Španija je u subotu osudila odluku Sjedinjenih Američkih Država (SAD) o ukidanju viza palestinskom predsjedniku Mahmoudu Abbasu i 80 drugih zvaničnika, nazivajući je "neprihvatljivom" i pozivajući EU da preuzme vodeću ulogu u odbrani palestinskog predstavljanja u UN-u.

Španski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares razgovarao je s novinarima uoči neformalnog sastanka ministara vanjskih poslova EU u Kopenhagenu.

"Neprihvatljivo je da palestinska delegacija ili Mahmoud Abbas nisu mogli prisustvovati Generalnoj skupštini UN-a. Njihova zaštita, njihov imunitet su širom svijeta i Evropska unija mora biti na čelu onih koji ih brane. To bi također trebala biti jasna poruka s današnjeg sastanka", rekao je.

Albares je iskoristio objavu da ponovi poziv Španije na hitnu akciju EU u vezi s izraelsko-palestinskim sukobom, upozoravajući da same riječi više nisu dovoljne.

"EU radi premalo, prekasno i ne radi ništa. Nismo ništa postigli. Dakle, vrijeme deklaracije je zaista prošlo. Moramo ići naprijed", rekao je, detaljno opisujući akcioni plan koji je predložila Španija.

"Evropska unija se može odnositi prema Izraelu samo kroz ljudska prava, a ako dođe do masovnog kršenja, kao što je izvještaj Komisije jasno pokazao, moramo djelovati. Ovo više nije vrijeme rata. Vrijeme je za akciju, akciju za zaustavljanje rata, akciju za prekid blokade gladi od Izraela do Gaze", dodao je.