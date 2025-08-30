Jemenska grupa Huti potvrdila je u subotu da je premijer njihove vlade ubijen u izraelskom zračnom napadu na glavni grad Sanu.

U saopćenju, Huti su rekli da su premijer Ahmed Ghaleb al-Rahawi i nekoliko ministara ubijeni u napadu koji je u četvrtak bio usmjeren na Sanu.

U napadu je povrijeđeno i nekoliko drugih ministara, dodaje se.