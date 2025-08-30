Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u subotu da su odnosi između Rusije i Kine dostigli "neviđeno visok nivo", naglašavajući i ekonomske i strateške dimenzije njihovog partnerstva.
U intervjuu za kinesku novinsku agenciju Xinhua, Putin je napomenuo da je bilateralna trgovina porasla za skoro 100 milijardi dolara od 2021. godine.
"Kina je nesumnjivo vodeći trgovinski partner Rusije, dok je Rusija postala peti najveći strani partner Kine u protekloj godini", rekao je.
Dodao je da iako se trgovina mjeri u dolarima, poravnanja su sada "gotovo u potpunosti u nacionalnim valutama", a udjeli dolara i eura padaju "na nivo statističke greške".
Putin je naglasio da Rusija ostaje glavni dobavljač nafte i plina Kini. Rekao je da su kumulativne isporuke plina putem plinovoda Snaga Sibira premašile 100 milijardi kubnih metara od njegovog početka rada 2019. godine.
S planiranim završetkom trase plinovoda na Dalekom istoku 2027. godine, rekao je, uloga Moskve kao ključnog tržišta za kineski izvoz automobila i potražnju za energijom dodatno će produbiti bilateralne veze.
„Tokom moje predstojeće posjete, sigurno ćemo razgovarati o daljnjim izgledima za obostrano korisnu saradnju“, rekao je Putin.
Osim ekonomije, Putin je istakao stratešku koordinaciju, nazivajući saradnju Rusije i Kine „ključnim faktorom u globalnoj politici“. Istakao je njihov zajednički rad u UN-u i Grupi prijatelja u odbrani Povelje UN-a kao platforme za jačanje globalnog Juga.
Obje nacije zalažu se za reforme kako bi Vijeće sigurnosti UN-a postalo demokratskije i odražavalo trenutne stvarnosti uključivanjem veće zastupljenosti iz Azije, Afrike i Latinske Amerike.
„Aktivno sarađujemo s Kinom u BRICS-u kako bismo ojačali njen utjecaj kao jednog od temelja međunarodne arhitekture“, rekao je.
Putin je također kritizirao zapadne sankcije, nazivajući ih diskriminatorskim, i vršio pritisak za reforme MMF-a i Svjetske banke. Iznio je zajedničku viziju s Pekingom za "novi finansijski sistem" koji je pravedan, otvoren i otporan na "neokolonijalne ciljeve".
Putinova četverodnevna posjeta Kini počet će u nedjelju, na poziv predsjednika Xi Jinpinga. Prvo će prisustvovati samitu Šangajske organizacije za saradnju u Tianjinu, a zatim će otputovati u Peking na događaje kojima se obilježava 80. godišnjica pobjede nad militarističkim Japanom i kraj Drugog svjetskog rata, gdje će biti počasni gost.