Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u subotu da su odnosi između Rusije i Kine dostigli "neviđeno visok nivo", naglašavajući i ekonomske i strateške dimenzije njihovog partnerstva.

U intervjuu za kinesku novinsku agenciju Xinhua, Putin je napomenuo da je bilateralna trgovina porasla za skoro 100 milijardi dolara od 2021. godine.

"Kina je nesumnjivo vodeći trgovinski partner Rusije, dok je Rusija postala peti najveći strani partner Kine u protekloj godini", rekao je.

Dodao je da iako se trgovina mjeri u dolarima, poravnanja su sada "gotovo u potpunosti u nacionalnim valutama", a udjeli dolara i eura padaju "na nivo statističke greške".

Putin je naglasio da Rusija ostaje glavni dobavljač nafte i plina Kini. Rekao je da su kumulativne isporuke plina putem plinovoda Snaga Sibira premašile 100 milijardi kubnih metara od njegovog početka rada 2019. godine.

S planiranim završetkom trase plinovoda na Dalekom istoku 2027. godine, rekao je, uloga Moskve kao ključnog tržišta za kineski izvoz automobila i potražnju za energijom dodatno će produbiti bilateralne veze.

„Tokom moje predstojeće posjete, sigurno ćemo razgovarati o daljnjim izgledima za obostrano korisnu saradnju“, rekao je Putin.