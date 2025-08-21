Japanski grad razmatra uvođenje ograničenja korištenja pametnih telefona na dva sata dnevno za svoje stanovnike zbog zabrinutosti oko utjecaja pretjerane izloženosti tehnologiji, izvijestili su mediji u četvrtak.
Prema pisanju agencije Kyodo News, nacrt uredbe koji je pripremio grad Toyoake u prefekturi Aichi, mogao bi biti prvi lokalni propis u Japanu kojim se uvodi ograničenje korištenja pametnih telefona i drugih elektronskih uređaja.
Ako lokalna skupština usvoji uredbu, ona će stupiti na snagu 1. oktobra.
"Želimo da uredba bude prilika da ljudi razmisle o načinu na koji koriste pametne telefone", izjavio je jedan zvaničnik.
Za one koji prekrše uredbu nije predviđena kazna.
Nacrt također preporučuje da učenici osnovnih škola prestanu koristiti telefone do 21 sat, a učenici srednjih i starijih razreda da ih odlože do 22 sata.
Iako se priznaje da su pametni telefoni, računari i tableti neophodni alati, nacrt upozorava da pretjerano korištenje društvenih mreža i video sadržaja može naštetiti zdravlju i porodičnom životu.