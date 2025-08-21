Japanski grad razmatra uvođenje ograničenja korištenja pametnih telefona na dva sata dnevno za svoje stanovnike zbog zabrinutosti oko utjecaja pretjerane izloženosti tehnologiji, izvijestili su mediji u četvrtak.

Prema pisanju agencije Kyodo News, nacrt uredbe koji je pripremio grad Toyoake u prefekturi Aichi, mogao bi biti prvi lokalni propis u Japanu kojim se uvodi ograničenje korištenja pametnih telefona i drugih elektronskih uređaja.

Ako lokalna skupština usvoji uredbu, ona će stupiti na snagu 1. oktobra.

"Želimo da uredba bude prilika da ljudi razmisle o načinu na koji koriste pametne telefone", izjavio je jedan zvaničnik.