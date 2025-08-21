SVIJET
1 minuta čitanja
Japanski grad razmatra ograničenje korištenja pametnih telefona na dva sata dnevno
Učenici osnovnih škola prestali bi koristiti telefone nakon 21, a učenici srednjih i starijih razreda nakon 22 sata.
Japanski grad razmatra ograničenje korištenja pametnih telefona na dva sata dnevno
Za one koji prekrše uredbu nije predviđena kazna. / AA
21 August 2025

Japanski grad razmatra uvođenje ograničenja korištenja pametnih telefona na dva sata dnevno za svoje stanovnike zbog zabrinutosti oko utjecaja pretjerane izloženosti tehnologiji, izvijestili su mediji u četvrtak.

Prema pisanju agencije Kyodo News, nacrt uredbe koji je pripremio grad Toyoake u prefekturi Aichi, mogao bi biti prvi lokalni propis u Japanu kojim se uvodi ograničenje korištenja pametnih telefona i drugih elektronskih uređaja.

Ako lokalna skupština usvoji uredbu, ona će stupiti na snagu 1. oktobra.

"Želimo da uredba bude prilika da ljudi razmisle o načinu na koji koriste pametne telefone", izjavio je jedan zvaničnik.

Preporučeno

Za one koji prekrše uredbu nije predviđena kazna.

Nacrt također preporučuje da učenici osnovnih škola prestanu koristiti telefone do 21 sat, a učenici srednjih i starijih razreda da ih odlože do 22 sata.

Iako se priznaje da su pametni telefoni, računari i tableti neophodni alati, nacrt upozorava da pretjerano korištenje društvenih mreža i video sadržaja može naštetiti zdravlju i porodičnom životu.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us