Palestinske frakcije u Libanu će u četvrtak početi s predajom oružja u izbjegličkim kampovima u skladu s vladinim planom za stavljanje oružja pod državnu kontrolu, saopštile su libanske vlasti.
Ured premijera Nawafa Salama saopštio je da će prva serija oružja u Burj al-Barajnehu u Bejrutu biti isporučena libanskoj vojsci.
"Dodatne predaje su zakazane u narednim sedmicama u Burj al-Barajnehu i drugim kampovima", navodi se u saopštenju, pozivajući se na Ramzija Damaschkieha, koji predvodi Libansko-palestinski komitet za dijalog.
Inicijativa slijedi nakon sastanka 21. maja između libanskog predsjednika Josepha Aouna i njegovog palestinskog kolege Mahmouda Abbasa. Na tom sastanku postavljen je jasan raspored i mehanizam za razoružavanje palestinskih grupa unutar libanskih kampova.
Ovaj potez dolazi nakon što Liban kreće naprijed s planom da do kraja godine ograniči posjedovanje oružja na nacionalnu vojsku, potez koji je Hezbollah snažno odbacio kao politički motivisan i usklađen s izraelskim i američkim pritiskom.
Izrael je 8. oktobra 2023. godine pokrenuo vojnu ofanzivu u Libanu, koja je do septembra 2024. godine eskalirala u rat velikih razmjera, u kojem je poginulo više od 4.000 ljudi, a oko 17.000 je ranjeno.
Prekid vatre postignut je u novembru, ali izraelske snage su gotovo svakodnevno izvodile napade na jugu Libana, tvrdeći da su gađane aktivnosti Hezbollaha.
Prema primirju, Izrael se trebao u potpunosti povući iz južnog Libana do 26. januara, ali je rok produžen do 18. februara nakon što je Tel Aviv odbio da se povinuje. Izrael i dalje održava vojno prisustvo na pet graničnih ispostava.