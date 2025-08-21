Palestinske frakcije u Libanu će u četvrtak početi s predajom oružja u izbjegličkim kampovima u skladu s vladinim planom za stavljanje oružja pod državnu kontrolu, saopštile su libanske vlasti.

Ured premijera Nawafa Salama saopštio je da će prva serija oružja u Burj al-Barajnehu u Bejrutu biti isporučena libanskoj vojsci.

"Dodatne predaje su zakazane u narednim sedmicama u Burj al-Barajnehu i drugim kampovima", navodi se u saopštenju, pozivajući se na Ramzija Damaschkieha, koji predvodi Libansko-palestinski komitet za dijalog.

Inicijativa slijedi nakon sastanka 21. maja između libanskog predsjednika Josepha Aouna i njegovog palestinskog kolege Mahmouda Abbasa. Na tom sastanku postavljen je jasan raspored i mehanizam za razoružavanje palestinskih grupa unutar libanskih kampova.