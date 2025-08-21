SVIJET
2 minuta čitanja
SAD: Evropa mora preuzeti najveći dio sigurnosti u Ukrajini
To je njihov kontinent, to je njihova sigurnost, predsjednik Trump je bio vrlo jasan da će morati da se angažuju, kazao je američki potpredsjednik JD Vance.
Naglasio je da bi zbog blizine Evrope Ukrajini i njenih sigurnosnih interesa koji iz toga proizlaze, odgovornost trebala uglavnom ležati na njima. / AP
21 August 2025

Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance izjavio je da bi nakon rata između Rusije i Ukrajine, primarna odgovornost za osiguranje sigurnosti Ukrajine trebala pasti na Evropu.

U razgovoru za Fox News u srijedu, Vance je naglasio da će, ako se postigne dogovor o okončanju rata, evropske zemlje morati preuzeti “lavovski dio tereta“ u garantiranju sigurnosti Ukrajine.

Naglasio je da bi zbog blizine Evrope Ukrajini i njenih sigurnosnih interesa koji iz toga proizlaze, odgovornost trebala uglavnom ležati na njima.

“To je njihov kontinent. To je njihova sigurnost. A predsjednik Donald Trump je bio vrlo jasan da će morati da se angažuju“, rekao je Vance.

Zagovornici nastavka američke pomoći Ukrajini tvrde da je američka sigurnost povezana s evropskom, te da cijeli svijet ima koristi kada su zemlje sigurne od prijetnji.

Iako je rekao da bi SAD bio spreman pomoći ako je potrebno da se zaustavi rat i gubitak života, Vance je naglasio da očekuju da Evropa preuzme vodeću ulogu.

Dodao je da SAD ostaje otvoren za razgovore o tom pitanju, ali da neće preuzimati nikakve obaveze bez prethodnog saznanja kako se rat može okončati.

Potpredsjednikovi komentari uslijedili su nakon što je Trump u ponedjeljak u Bijeloj kući ugostio svog ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog i više evropskih lidera, gdje su razgovarali o sljedećim koracima u diplomatskim naporima za okončanje tekućeg sukoba, uključujući sigurnosne garancije za Kijev.

