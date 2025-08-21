Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance izjavio je da bi nakon rata između Rusije i Ukrajine, primarna odgovornost za osiguranje sigurnosti Ukrajine trebala pasti na Evropu.
U razgovoru za Fox News u srijedu, Vance je naglasio da će, ako se postigne dogovor o okončanju rata, evropske zemlje morati preuzeti “lavovski dio tereta“ u garantiranju sigurnosti Ukrajine.
Naglasio je da bi zbog blizine Evrope Ukrajini i njenih sigurnosnih interesa koji iz toga proizlaze, odgovornost trebala uglavnom ležati na njima.
“To je njihov kontinent. To je njihova sigurnost. A predsjednik Donald Trump je bio vrlo jasan da će morati da se angažuju“, rekao je Vance.
Zagovornici nastavka američke pomoći Ukrajini tvrde da je američka sigurnost povezana s evropskom, te da cijeli svijet ima koristi kada su zemlje sigurne od prijetnji.
Iako je rekao da bi SAD bio spreman pomoći ako je potrebno da se zaustavi rat i gubitak života, Vance je naglasio da očekuju da Evropa preuzme vodeću ulogu.
Dodao je da SAD ostaje otvoren za razgovore o tom pitanju, ali da neće preuzimati nikakve obaveze bez prethodnog saznanja kako se rat može okončati.
Potpredsjednikovi komentari uslijedili su nakon što je Trump u ponedjeljak u Bijeloj kući ugostio svog ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog i više evropskih lidera, gdje su razgovarali o sljedećim koracima u diplomatskim naporima za okončanje tekućeg sukoba, uključujući sigurnosne garancije za Kijev.