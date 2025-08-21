Potpredsjednik SAD-a J.D. Vance izjavio je da bi nakon rata između Rusije i Ukrajine, primarna odgovornost za osiguranje sigurnosti Ukrajine trebala pasti na Evropu.

U razgovoru za Fox News u srijedu, Vance je naglasio da će, ako se postigne dogovor o okončanju rata, evropske zemlje morati preuzeti “lavovski dio tereta“ u garantiranju sigurnosti Ukrajine.

Naglasio je da bi zbog blizine Evrope Ukrajini i njenih sigurnosnih interesa koji iz toga proizlaze, odgovornost trebala uglavnom ležati na njima.

“To je njihov kontinent. To je njihova sigurnost. A predsjednik Donald Trump je bio vrlo jasan da će morati da se angažuju“, rekao je Vance.