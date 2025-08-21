Izraelskim odbrambenim kompanijama neće biti dozvoljeno da učestvuju na ovogodišnjem sajmu oružja NEDS u Rotterdamu zbog zabrinutosti za sigurnost i društvenih nemira povezanih s ratom u Gazi, potvrdili su organizatori u četvrtak.

Hans Huigen, direktor organizatora događaja, Fondacije nizozemske industrije za odbranu i sigurnost, rekao je za javni emiter NOS da su četiri izraelske firme aplicirale za prostor na štandovima, ali da su sve odbijene.

“Trenutna situacija u Gazi se pogoršala do te mjere da društveni nemiri rastu širom svijeta, u Evropi i u Nizozemskoj“, rekao je Huigen.

“Rekli smo im da smo zabrinuti za sigurnu organizaciju sajma ako učestvuju“, dodao je.

Naglasio je da odluka nije zasnovana na protivljenju Izraelu kao takvom, već na sigurnosnim zabrinutostima.

“Nije na nama da imamo mišljenje o tome, ali slušamo i obraćamo pažnju na ono što se dešava u društvu i politici po ovom pitanju“, dodao je Huigen.

Ovaj potez dolazi u kontekstu pritiska nizozemske vlade unutar Evropske unije da suspenduje dijelove svog sporazuma o pridruživanju s Izraelom.