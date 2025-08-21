SVIJET
Izraelskim firmama zabranjeno učešće na sajmovima oružja u Nizozemskoj
"Trenutna situacija u Gazi se pogoršala do te mjere da društveni nemiri rastu širom svijeta", kazao je direktor Nizozemske industrije za odbranu i sigurnost.
Fondacija nizozemske industrije za odbranu i sigurnost također je naglasila da je odluka donesena nezavisno, a ne na zahtjev vlade. / AA
21 August 2025

Izraelskim odbrambenim kompanijama neće biti dozvoljeno da učestvuju na ovogodišnjem sajmu oružja NEDS u Rotterdamu zbog zabrinutosti za sigurnost i društvenih nemira povezanih s ratom u Gazi, potvrdili su organizatori u četvrtak.

Hans Huigen, direktor organizatora događaja, Fondacije nizozemske industrije za odbranu i sigurnost, rekao je za javni emiter NOS da su četiri izraelske firme aplicirale za prostor na štandovima, ali da su sve odbijene.

“Trenutna situacija u Gazi se pogoršala do te mjere da društveni nemiri rastu širom svijeta, u Evropi i u Nizozemskoj“, rekao je Huigen.

“Rekli smo im da smo zabrinuti za sigurnu organizaciju sajma ako učestvuju“, dodao je.

Naglasio je da odluka nije zasnovana na protivljenju Izraelu kao takvom, već na sigurnosnim zabrinutostima.

“Nije na nama da imamo mišljenje o tome, ali slušamo i obraćamo pažnju na ono što se dešava u društvu i politici po ovom pitanju“, dodao je Huigen.

Ovaj potez dolazi u kontekstu pritiska nizozemske vlade unutar Evropske unije da suspenduje dijelove svog sporazuma o pridruživanju s Izraelom.

Huigen je napomenuo da bi dozvoljavanje izraelskim firmama da izlažu dok vlada zagovara sankcije stvorilo kontradikcije.

Izraelske kompanije su redovno učestvovale na sajmu Ahoy Rotterdam posljednjih godina, ali je njihovo prisustvo više puta izazivalo proteste.

Prošle godine, demonstracije su eskalirale u sukobe s policijom, razbijanje prozora i hapšenja.

Huigen je podsjetio da su organizatori morali enormno pojačati sigurnost 2024. godine i rekao je da je rizik od većih nemira ove godine još veći.

Fondacija nizozemske industrije za odbranu i sigurnost također je naglasila da je odluka donesena nezavisno, a ne na zahtjev vlade, iako su vlasti bile obaviještene.

Izrael je od oktobra 2023. ubio blizu 62.200 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.

