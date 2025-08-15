SVIJET
1 minuta čitanja
Izraelski ministar nacionalne sigurnosti prijetio vođi Fataha tokom posjete zatvoru
Krajnje desničarski ministar Itamar Ben-Gvir suočio se sa palestinskim vođom Marwanom Barghoutijem u zatvoru Ganot.
Izraelski ministar nacionalne sigurnosti prijetio vođi Fataha tokom posjete zatvoru
Izraelski Kanal 12 emitirao je videoisječak Ben-Gvirove provokativne posjete zatvoru, koji je ranije bio poznat kao zatvor Ramon i Nafha / AA
15 August 2025

Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir prijetio je visokom vođi Fataha MaMarwanu Barghoutiju tokom posjete zatvoru Ganot u centralnom Izraelu, izvijestili su lokalni mediji u četvrtak.

U pratnji komesara Izraelske zatvorske službe Kobija Yacobija, Ben-Gvir je, kako se čulo, rekao Barghoutiju: "Svakoga ko se petlja s Izraelom, ko ubija našu djecu, ko ubija naše žene - eliminirat ćemo. Morate ovo znati", navodi izraelski dnevnik "Yedioth Ahronoth!.

Preporučeno

Izraelski Kanal 12 emitirao je videoisječak Ben-Gvirove provokativne posjete zatvoru, koji je ranije bio poznat kao zatvor Ramon i Nafha. Na snimku, Barghouti je izgledao krhko i lošeg zdravlja. Kanal je izvijestio da je ministrova posjeta imala za cilj nadgledanje strožih uslova za palestinske zatvorenike.

Barghouti (66), istaknuti političar i vođa Fataha, učestvovao je u Prvoj intifadi 1987. godine i pojavio se kao vodeća ličnost u Drugoj intifadi 2000. godine. Izrael ga je uhapsio 2002. godine i osudio na pet doživotnih kazni zatvora, optužujući ga za odgovornost za napade koje su izvele naoružane grupe povezane s Fatahom, a koji su rezultirali smrću i ranjavanjem Izraelaca.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us