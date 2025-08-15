Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir prijetio je visokom vođi Fataha MaMarwanu Barghoutiju tokom posjete zatvoru Ganot u centralnom Izraelu, izvijestili su lokalni mediji u četvrtak.
U pratnji komesara Izraelske zatvorske službe Kobija Yacobija, Ben-Gvir je, kako se čulo, rekao Barghoutiju: "Svakoga ko se petlja s Izraelom, ko ubija našu djecu, ko ubija naše žene - eliminirat ćemo. Morate ovo znati", navodi izraelski dnevnik "Yedioth Ahronoth!.
Izraelski Kanal 12 emitirao je videoisječak Ben-Gvirove provokativne posjete zatvoru, koji je ranije bio poznat kao zatvor Ramon i Nafha. Na snimku, Barghouti je izgledao krhko i lošeg zdravlja. Kanal je izvijestio da je ministrova posjeta imala za cilj nadgledanje strožih uslova za palestinske zatvorenike.
Barghouti (66), istaknuti političar i vođa Fataha, učestvovao je u Prvoj intifadi 1987. godine i pojavio se kao vodeća ličnost u Drugoj intifadi 2000. godine. Izrael ga je uhapsio 2002. godine i osudio na pet doživotnih kazni zatvora, optužujući ga za odgovornost za napade koje su izvele naoružane grupe povezane s Fatahom, a koji su rezultirali smrću i ranjavanjem Izraelaca.