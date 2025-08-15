Suočena sa 37 aktivnih požara, portugalska vlada produžila je uzbunu na nacionalnom nivou i za vikend.

S obzirom na to da požari "ne pokazuju znakove popuštanja", Vlada je odlučila produžiti stanje uzbune, sa svim zabranama na snazi do nedjelje (17. augusta), saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova kasno u četvrtak, dok se Portugal bori sa više požara od sredine sedmice.

U petak ujutro, preko 3.500 vatrogasaca borilo se sa 37 aktivnih požara širom zemlje, a šest dobija lavovski dio resursa, prema lokalnim medijima.

U susjednoj Španiji, požari u kojima su poginule tri osobe i povrijeđeno nekoliko njih ostaju van kontrole.

Gradovi Zamora, Leon i Ourense su navodno najteže pogođeni, a požari u Zamori i Leonu su možda najveći ikad zabilježeni u Španiji, prema prvim procjenama, izvještava dnevni list "El Pais".

Špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova rano u petak prijavilo je ukupno 14 velikih požara, svi na nivou rizika 2.