Suočena sa 37 aktivnih požara, portugalska vlada produžila je uzbunu na nacionalnom nivou i za vikend.
S obzirom na to da požari "ne pokazuju znakove popuštanja", Vlada je odlučila produžiti stanje uzbune, sa svim zabranama na snazi do nedjelje (17. augusta), saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova kasno u četvrtak, dok se Portugal bori sa više požara od sredine sedmice.
U petak ujutro, preko 3.500 vatrogasaca borilo se sa 37 aktivnih požara širom zemlje, a šest dobija lavovski dio resursa, prema lokalnim medijima.
U susjednoj Španiji, požari u kojima su poginule tri osobe i povrijeđeno nekoliko njih ostaju van kontrole.
Gradovi Zamora, Leon i Ourense su navodno najteže pogođeni, a požari u Zamori i Leonu su možda najveći ikad zabilježeni u Španiji, prema prvim procjenama, izvještava dnevni list "El Pais".
Špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova rano u petak prijavilo je ukupno 14 velikih požara, svi na nivou rizika 2.
Navodni počinitelj dva požara u Ourenseu također je uhapšen, prema emiteru RTVE.
"Danas će ponovo biti vrlo težak dan, s ekstremnim rizikom od novih požara. Vlada ostaje u potpunosti posvećena svim svojim resursima da zaustavi požar", napisao je španski premijer Pedro Sanchez na američkoj kompaniji društvenih medija X.
Val šumskih požara koji se širi Španijom spalio je skoro 115.000 hektara (284.000 jutara) za samo nekoliko dana.
Velike temperature također zahvataju veći dio Francuske, intenzivirajući se na jugozapadu i stvarajući visok rizik od požara u brojnim departmanima, prema Meteo-Franceu.
Albaniju je također pogodilo na desetine požara u nekoliko okruga, a značajno poboljšanje situacije s požarima zabilježeno je u petak ujutro.
Tokom ovog perioda prijavljeno je 28 požara, uključujući tri aktivna i šest pod nadzorom, prema izvještaju emitera RTSH, pozivajući se na Ministarstvo odbrane.