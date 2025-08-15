SVIJET
2 minuta čitanja
Portugal produžio stanje uzbune do kraja vikenda zbog 37 aktivnih požara
Požari u Španiji ostaju van kontrole, uz upozorenje na ekstremni rizik od novih.
Portugal produžio stanje uzbune do kraja vikenda zbog 37 aktivnih požara
U susjednoj Španiji, požari u kojima su poginule tri osobe i povrijeđeno nekoliko njih ostaju van kontrole. / AP
15 August 2025

Suočena sa 37 aktivnih požara, portugalska vlada produžila je uzbunu na nacionalnom nivou i za vikend.

S obzirom na to da požari "ne pokazuju znakove popuštanja", Vlada je odlučila produžiti stanje uzbune, sa svim zabranama na snazi do nedjelje (17. augusta), saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova kasno u četvrtak, dok se Portugal bori sa više požara od sredine sedmice.

U petak ujutro, preko 3.500 vatrogasaca borilo se sa 37 aktivnih požara širom zemlje, a šest dobija lavovski dio resursa, prema lokalnim medijima.

U susjednoj Španiji, požari u kojima su poginule tri osobe i povrijeđeno nekoliko njih ostaju van kontrole.

Gradovi Zamora, Leon i Ourense su navodno najteže pogođeni, a požari u Zamori i Leonu su možda najveći ikad zabilježeni u Španiji, prema prvim procjenama, izvještava dnevni list "El Pais".

Špansko Ministarstvo unutrašnjih poslova rano u petak prijavilo je ukupno 14 velikih požara, svi na nivou rizika 2.

Preporučeno

Navodni počinitelj dva požara u Ourenseu također je uhapšen, prema emiteru RTVE.

"Danas će ponovo biti vrlo težak dan, s ekstremnim rizikom od novih požara. Vlada ostaje u potpunosti posvećena svim svojim resursima da zaustavi požar", napisao je španski premijer Pedro Sanchez na američkoj kompaniji društvenih medija X.

Val šumskih požara koji se širi Španijom spalio je skoro 115.000 hektara (284.000 jutara) za samo nekoliko dana.

Velike temperature također zahvataju veći dio Francuske, intenzivirajući se na jugozapadu i stvarajući visok rizik od požara u brojnim departmanima, prema Meteo-Franceu.

Albaniju je također pogodilo na desetine požara u nekoliko okruga, a značajno poboljšanje situacije s požarima zabilježeno je u petak ujutro.

Tokom ovog perioda prijavljeno je 28 požara, uključujući tri aktivna i šest pod nadzorom, prema izvještaju emitera RTSH, pozivajući se na Ministarstvo odbrane.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us