Organizacija islamske saradnje (OIC) u četvrtak je oštro osudila izraelsko odobrenje planova za izgradnju naselja u području E1 na Zapadnoj obali.
Organizacija je saopštila da su izraelske aktivnosti okupacije i kolonijalnog naseljavanja ilegalne prema međunarodnom pravu, rezolucijama UN-a i savjetodavnom mišljenju Međunarodnog suda pravde te je pozvala na njihov trenutni prekid.
OIC je upozorio da su izraelska kontinuirana agresija, širenje naselja, uništavanje, raseljavanje i blokada sistematski zločini koji krše prava palestinskog naroda.
Naveo je da ove akcije ugrožavaju rješenje o dvije države i služe unapređenju planova aneksije i napora da se nametne takozvani izraelski suverenitet nad okupiranim palestinskim teritorijama.
Organizacija je pozvala međunarodnu zajednicu da preduzme mjere kako bi zaustavila izraelska kršenja kao okupacione sile, pozvala odgovorne na odgovornost i uvela sankcije u skladu s međunarodnim pravom.
Izraelski mediji su u četvrtak izvijestili da je izraelski ministar finansija Bezalel Smotrich odobrio izgradnju 3.401 stambene jedinice u Ma'ale Adumimu, istočno od Jerusalema, i još 3.515 u okolnim područjima. Cilj projekta je podijeliti Zapadnu obalu na dva dijela, prekinuti veze između sjevernih i južnih gradova i izolirati Istočni Jerusalem.
U savjetodavnom mišljenju prošlog jula, Međunarodni sud pravde proglasio je izraelsku okupaciju palestinske teritorije nezakonitom i pozvao na evakuaciju svih naselja na Zapadnoj obali i u Istočnom Jerusalemu.