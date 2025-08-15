Organizacija islamske saradnje (OIC) u četvrtak je oštro osudila izraelsko odobrenje planova za izgradnju naselja u području E1 na Zapadnoj obali.

Organizacija je saopštila da su izraelske aktivnosti okupacije i kolonijalnog naseljavanja ilegalne prema međunarodnom pravu, rezolucijama UN-a i savjetodavnom mišljenju Međunarodnog suda pravde te je pozvala na njihov trenutni prekid.

OIC je upozorio da su izraelska kontinuirana agresija, širenje naselja, uništavanje, raseljavanje i blokada sistematski zločini koji krše prava palestinskog naroda.

Naveo je da ove akcije ugrožavaju rješenje o dvije države i služe unapređenju planova aneksije i napora da se nametne takozvani izraelski suverenitet nad okupiranim palestinskim teritorijama.