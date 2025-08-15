Poplave izazvane obilnim kišama pogodile su sjeverozapadni Pakistan rano u petak, pri čemu je najmanje 15 ljudi poginulo, a 17 nestalo, rekli su spasioci.
Obilne kiše i prolom oblaka izazvali su velike poplave u području Tehsil Salarzai u okrugu Bajaur i odnijeli nekoliko kuća, saopćila je spasilačka služba 1122 Khyber Pakhtunkhwa (KP).
Do sada je osam osoba poginulo, četiri povrijeđene, dok je 17 nestalo, dodaje se u saopštenju.
"Povrijeđeni su prevezeni u lokalne bolnice dok se nastavlja potraga za nestalima", rekao je Amjid Khan, okružni službenik Spasilačke službe 1122.
Odvojeno, najmanje pet osoba je poginulo, a četiri su povrijeđene kada se kuća srušila u području Sori Paw u okrugu Dir Lower nakon što je jaka kiša pogodila regiju.
U drugom incidentu, dvije osobe su poginule, a jedna je povrijeđena kada je automobil odnijela poplava u okrugu Mansehra u Kansasu.
Nove žrtve su povećale broj poginulih u zemlji na 328 u monsunskom talasu koji traje od 26. juna. Više od 740 je povrijeđeno, prema podacima Nacionalne uprave za upravljanje katastrofama.
Većina smrtnih slučajeva, 164, i više od 582 povrijeđene, prijavljene su iz istočne provincije Punjab, koja je najteže pogođena trenutnim monsunskim talasima.
Obilne kiše su također izazvale klizišta na različitim tačkama u Kansasu i regiji Gigit Balatistan, dok su se vlasti borile da evakuišu zaglavljene ljude u različitim područjima.
Monsunske kiše, koje traju od juna do septembra, često uzrokuju nepogode širom Južne Azije, uključujući Pakistan, ali klimatske promjene su dodatno povećale njihovu nepredvidljivost i intenzitet posljednjih godina.