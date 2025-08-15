Poplave izazvane obilnim kišama pogodile su sjeverozapadni Pakistan rano u petak, pri čemu je najmanje 15 ljudi poginulo, a 17 nestalo, rekli su spasioci.

Obilne kiše i prolom oblaka izazvali su velike poplave u području Tehsil Salarzai u okrugu Bajaur i odnijeli nekoliko kuća, saopćila je spasilačka služba 1122 Khyber Pakhtunkhwa (KP).

Do sada je osam osoba poginulo, četiri povrijeđene, dok je 17 nestalo, dodaje se u saopštenju.

"Povrijeđeni su prevezeni u lokalne bolnice dok se nastavlja potraga za nestalima", rekao je Amjid Khan, okružni službenik Spasilačke službe 1122.

Odvojeno, najmanje pet osoba je poginulo, a četiri su povrijeđene kada se kuća srušila u području Sori Paw u okrugu Dir Lower nakon što je jaka kiša pogodila regiju.