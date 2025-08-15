Generalni sekretar libanonske grupe Hezbollah Naim Qassem izjavio je u petak da oni neće predati oružje sve dok postoji Izrael.

Qassem je dao izjavu u televizijskom obraćanju povodom 40. dana sjećanja na imama Husseina u istočnom libanonskom gradu Baalbeku.

Obilježavanje označava kraj 40-dnevnog perioda žalosti za unukom islamskog proroka Muhameda, imama Husseina, koji je poginuo u bici 680. godine. Svake godine, hiljade šiitskih hodočasnika putuju pješice u irački grad Karbala kako bi obilježili ritual, jedan od najvećih vjerskih događaja u šiitskom svijetu.

„Otpor neće predati oružje dok traje (izraelska) okupacija. Spremni smo da se borimo u bici sličnoj onoj u Karbali, ako bude potrebno, protiv izraelsko-američkog projekta, bez obzira na cijenu“, rekao je Kasem.

Također je kritikovao libansku vladu, rekavši da „snosi punu odgovornost za svaki unutrašnji sukob i za zanemarivanje svoje dužnosti da brani zemlju.“

Obraćajući se direktno vladi, Kasem je pozvao: „Zaustavite agresiju i protjerajte Izrael iz Libana.“

„Imat ćete našu punu saradnju tokom razgovora o nacionalnoj i strateškoj sigurnosti“, rekao je Kasem misleći na stav vlade o razoružanju Hezbollaha i konsolidaciji oružja pod državnom kontrolom.