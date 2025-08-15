SVIJET
Hezbollah poručio da neće predati oružje dok postoji Izrael
Generalni sekretar Hezbollaha kaže da libanska vlada snosi "punu odgovornost" za bilo kakve unutrašnje nemire ili neuspjeh u odbrani teritorije zemlje.
Obraćajući se direktno vladi, Kasem je pozvao: „Zaustavite agresiju i protjerajte Izrael iz Libana.“ / AA
15 August 2025

Generalni sekretar libanonske grupe Hezbollah Naim Qassem izjavio je u petak da oni neće predati oružje sve dok postoji Izrael.

Qassem je dao izjavu u televizijskom obraćanju povodom 40. dana sjećanja na imama Husseina u istočnom libanonskom gradu Baalbeku.

Obilježavanje označava kraj 40-dnevnog perioda žalosti za unukom islamskog proroka Muhameda, imama Husseina, koji je poginuo u bici 680. godine. Svake godine, hiljade šiitskih hodočasnika putuju pješice u irački grad Karbala kako bi obilježili ritual, jedan od najvećih vjerskih događaja u šiitskom svijetu.

„Otpor neće predati oružje dok traje (izraelska) okupacija. Spremni smo da se borimo u bici sličnoj onoj u Karbali, ako bude potrebno, protiv izraelsko-američkog projekta, bez obzira na cijenu“, rekao je Kasem.

Također je kritikovao libansku vladu, rekavši da „snosi punu odgovornost za svaki unutrašnji sukob i za zanemarivanje svoje dužnosti da brani zemlju.“

Obraćajući se direktno vladi, Kasem je pozvao: „Zaustavite agresiju i protjerajte Izrael iz Libana.“

„Imat ćete našu punu saradnju tokom razgovora o nacionalnoj i strateškoj sigurnosti“, rekao je Kasem misleći na stav vlade o razoružanju Hezbollaha i konsolidaciji oružja pod državnom kontrolom.

Kasem je dalje upozorio da bi ulični protesti protiv razoružanja mogli eskalirati, potencijalno stižući do američke ambasade u Bejrutu.

U potezu koji se smatra direktnim napadom na Hezbollah prvi put nakon nekoliko godina, libanski kabinet je prošle sedmice zadužio vojsku da izradi plan potpunog razoružanja i podržao ciljeve prijedloga koji podržava SAD, a koji poziva na isključivu kontrolu države nad svim oružjem.

Kontroverzni korak naišao je na žestoko protivljenje Hezbollaha, koji je osudio plan kao "ozbiljnu grešku" i jasno stavio do znanja da ga se neće pridržavati.

Izrael je pokrenuo vojnu ofanzivu u Libanu 8. oktobra 2023. godine, koja je eskalirala u rat velikih razmjera do septembra 2024. godine, ubivši više od 4.000 ljudi i ranivši oko 17.000.

Prekid vatre postignut je u novembru, ali izraelske snage su provodile gotovo svakodnevne napade u južnom Libanu, tvrdeći da su ciljale aktivnosti libanske grupe Hezbollah.

Prema primirju, Izrael se trebao u potpunosti povući iz južnog Libana do 26. januara, ali je rok produžen do 18. februara nakon što je Tel Aviv odbio da se pridržava plana. Izrael i dalje održava vojno prisustvo na pet graničnih ispostava.

