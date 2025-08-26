Associated Press i Reuters u utorak su zatražili odgovornost izraelske vojske zbog smrtonosnog zračnog napada na bolnicu na jugu Gaze u kojem je ubijeno 20 osoba, među kojima je pet novinara, uključujući trojicu koji su radili za ove dvije agencije.

U zajedničkom pismu premijeru Benjaminu Netanyahuu i visokim zvaničnicima, izvršna urednica AP-a Julie Pace i glavna urednica Reutersa Alessandra Galloni izrazile su "ogorčenje" zbog činjenice da su među poginulima u ponedjeljak u napadu na Medicinski kompleks Nasser u Khan Younisu bili i nezavisni novinari.

"Freelance vizualna novinarka Mariam Abu Dagga i Moaz Abu Taha radili su za AP, odnosno Reuters, kao i druge medije tokom rata. Snimatelj Hussam al-Masri, saradnik Reutersa, također je ubijen, dok je fotograf Hatem Khaled, još jedan saradnik Reutersa, ranjen", napisale su urednice.

Naglasile su da su novinari bili prisutni u profesionalnom kapacitetu, dokumentirajući rat u trenutku kada je Izrael gotovo dvije godine zabranjivao ulazak stranim reporterima u Gazu.

Izraelska vojska priznala je napad, tvrdeći da ne cilja novinare te je najavila internu istragu. No, urednice su izrazile sumnju, ističući da izraelske istrage "rijetko rezultiraju jasnoćom ili odgovornošću", te su postavile pitanje da li Izrael namjerno gađa prijenose uživo kako bi spriječio protok informacija.

"Gađanje bolnice, nakon čega je uslijedio drugi napad dok su novinari i spasioci reagovali, otvara hitna pitanja o tome da li su međunarodne obaveze zaštite civila i novinara ispoštovane", navedeno je u pismu.