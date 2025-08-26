Associated Press i Reuters u utorak su zatražili odgovornost izraelske vojske zbog smrtonosnog zračnog napada na bolnicu na jugu Gaze u kojem je ubijeno 20 osoba, među kojima je pet novinara, uključujući trojicu koji su radili za ove dvije agencije.
U zajedničkom pismu premijeru Benjaminu Netanyahuu i visokim zvaničnicima, izvršna urednica AP-a Julie Pace i glavna urednica Reutersa Alessandra Galloni izrazile su "ogorčenje" zbog činjenice da su među poginulima u ponedjeljak u napadu na Medicinski kompleks Nasser u Khan Younisu bili i nezavisni novinari.
"Freelance vizualna novinarka Mariam Abu Dagga i Moaz Abu Taha radili su za AP, odnosno Reuters, kao i druge medije tokom rata. Snimatelj Hussam al-Masri, saradnik Reutersa, također je ubijen, dok je fotograf Hatem Khaled, još jedan saradnik Reutersa, ranjen", napisale su urednice.
Naglasile su da su novinari bili prisutni u profesionalnom kapacitetu, dokumentirajući rat u trenutku kada je Izrael gotovo dvije godine zabranjivao ulazak stranim reporterima u Gazu.
Izraelska vojska priznala je napad, tvrdeći da ne cilja novinare te je najavila internu istragu. No, urednice su izrazile sumnju, ističući da izraelske istrage "rijetko rezultiraju jasnoćom ili odgovornošću", te su postavile pitanje da li Izrael namjerno gađa prijenose uživo kako bi spriječio protok informacija.
"Gađanje bolnice, nakon čega je uslijedio drugi napad dok su novinari i spasioci reagovali, otvara hitna pitanja o tome da li su međunarodne obaveze zaštite civila i novinara ispoštovane", navedeno je u pismu.
Zahtjev dolazi usred ogorčenja nakon masakra u bolnici. Ministarstvo zdravstva Gaze saopćilo je da su među žrtvama bili pacijenti, zdravstveni radnici, pripadnici civilne zaštite i medijski radnici. Među ubijenima su bili i kamerman Palestine TV-a Hussam al-Masri, fotograf Al Jazeere Mohammad Salama, fotoreporterka Mariam Abu Dagga, novinar Moaz Abu Taha i freelance reporter Ahmed Abu Aziz.
Još jedan novinar Hassan Douhan reporter dnevnika Al-Hayat Al-Jadida, ubijen je u izraelskoj vatri u Khan Younisu u ponedjeljak, čime je broj poginulih novinara od oktobra 2023. porastao na 246.
Pace i Galloni pozvale su Izrael da omogući siguran i neometan pristup nezavisnim novinarima u i iz Gaze, naglašavajući da je "puna i transparentna istraga" napada na bolnicu Nasser hitno potrebna.
Izrael je od oktobra 2023. ubio više od 62.700 Palestinaca u Gazi. Vojna kampanja razorila je pojas, koji se suočava s glađu.
Međunarodni krivični sud u novembru je izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se suočava i s procesom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u pojasu.