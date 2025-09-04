SVIJET
Rutte naglasio snažne sigurnosne garancije za Ukrajinu, uz podršku Evrope, Kanade i SAD-a
Generalni sekretar NATO-a kazao da bi sigurnosne garancije trebale dati prioritet jačanju ukrajinskih oružanih snaga.
Dodao je da temelj ovih garancija treba biti jačanje ukrajinskih oružanih snaga. / AP
4 Septembar 2025

Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte rekao je da je predsjednik Donald Trump prekinuo zastoj s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da "sada Evropa i Kanada sa SAD-om moraju osmisliti sigurnosne garancije kako bi osigurali da Ukrajina ima punu podršku u pregovorima".

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare s češkim premijerom Peterom Fialom u Pragu, Rutte je naglasio da međunarodna zajednica blisko koordinira kako bi pripremila sigurnosne garancije koje bi osigurale da Ukrajina ima punu podršku članica NATO-a i partnera izvan saveza, uz snažnu nacionalnu odbranu.

Generalni sekretar NATO-a rekao je da je nakon sastanka Trumpa i Putina 15. augusta na Aljasci "sada na nama da osmislimo sigurnosne garancije kao Evropljani, Kanade sa SAD-om, kako bismo osigurali da kada pregovori počnu, ukrajinski predsjednik zna da ima punu podršku SAD-a, Kanade, Evropljana, svih nas u NATO-u, ali i naših zemalja izvan NATO-a".

Dodao je da temelj ovih garancija treba biti jačanje ukrajinskih oružanih snaga.

Fiala je istakao jedinstven stav saveznika NATO-a, napominjući potrebu za nastavkom podrške Ukrajini kako bi se mogla braniti i održavati pritisak na Rusiju, istovremeno stvarajući uslove za trajni mir.

Govoreći o sastanku koalicije voljnih u Parizu, rekao je: "Postoji i snažan konsenzus da moraju postojati robusne sigurnosne garancije, koje bi odvratile Rusiju od daljnje agresije."

