Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte rekao je da je predsjednik Donald Trump prekinuo zastoj s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom i da "sada Evropa i Kanada sa SAD-om moraju osmisliti sigurnosne garancije kako bi osigurali da Ukrajina ima punu podršku u pregovorima".

Govoreći na zajedničkoj konferenciji za novinare s češkim premijerom Peterom Fialom u Pragu, Rutte je naglasio da međunarodna zajednica blisko koordinira kako bi pripremila sigurnosne garancije koje bi osigurale da Ukrajina ima punu podršku članica NATO-a i partnera izvan saveza, uz snažnu nacionalnu odbranu.

Generalni sekretar NATO-a rekao je da je nakon sastanka Trumpa i Putina 15. augusta na Aljasci "sada na nama da osmislimo sigurnosne garancije kao Evropljani, Kanade sa SAD-om, kako bismo osigurali da kada pregovori počnu, ukrajinski predsjednik zna da ima punu podršku SAD-a, Kanade, Evropljana, svih nas u NATO-u, ali i naših zemalja izvan NATO-a".