SVIJET
2 minuta čitanja
Najmanje 19 ljudi poginulo u Nepalu nakon sukoba zbog zabrane društvenih mreža
Najmanje 347 ljudi je povrijeđeno, bolnice su pretrpane, a desetine su i dalje u kritičnom stanju, javlja "Kathmandu Post".
Najmanje 19 ljudi poginulo u Nepalu nakon sukoba zbog zabrane društvenih mreža
Vlasti su uvele policijski sat u Kathmanduu nakon smrtonosnih protesta. / AP
8 Septembar 2025

Nepal je u ponedjeljak rasporedio vojsku nakon sukoba između demonstranata i policije zbog zabrane društvenih medija i navodne korupcije u kojima je poginulo najmanje 19 ljudi, izvijestili su lokalni mediji.

Odluka je donesena nakon što su demonstranti provalili u ograničene zone i ušli u prostorije Federalnog parlamenta, što je dovelo do uvođenja policijskog sata, izvijestio je "Himalayan Times".

Najmanje 347 ljudi je povrijeđeno, bolnice su pretrpane, a desetine su i dalje u kritičnom stanju, javlja "Kathmandu Post".

Zvaničnici još nisu izdali saopštenje o žrtvama.

Prema riječima bolničkih zvaničnika, najmanje 17 ljudi je umrlo u različitim bolnicama samo u Kathmanduu.

U Sunsariju, dva demonstranta, koji su upucani tokom demonstracija u Itahariju, također su podlegla povredama, čime je ukupan broj žrtava u zemlji porastao na 19.

Preporučeno

Vlasti su uvele policijski sat u Kathmanduu nakon smrtonosnih protesta.

Demonstranti "Generacije Z" probili su policijske barikade i prešli su preko kapija parlamenta dok su snage sigurnosti odgovorile suzavcem i vodenim topovima kako bi rastjerale demonstrante.

Demonstracije su organizirane u Katmanduu, Pokhari, Butwalu, Biratnagaru i drugim gradovima protiv navodne korupcije i zabrane društvenih medija.

Prošle sedmice, Nepal je poduzeo mjere za blokiranje glavnih platformi društvenih medija nakon što se nisu registrovale kod vlade.

Ministarstvo komunikacija i informacionih tehnologija izdalo je zabranu nakon što je kompanijama dalo sedam dana od 28. augusta da se registruju kod vlade. Među blokiranim platformama su Facebook, Instagram i WhatsApp, u vlasništvu američke kompanije Meta, zajedno s YouTubeom, američkom kompanijom društvenih medija X, Redditom i LinkedInom. Najavljeno je da će blokade biti ukinute nakon što se kompanije registruju kod vlasti.

Glavna nepalska opoziciona stranka kritikovala je odluku.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us