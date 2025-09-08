Nepal je u ponedjeljak rasporedio vojsku nakon sukoba između demonstranata i policije zbog zabrane društvenih medija i navodne korupcije u kojima je poginulo najmanje 19 ljudi, izvijestili su lokalni mediji.

Odluka je donesena nakon što su demonstranti provalili u ograničene zone i ušli u prostorije Federalnog parlamenta, što je dovelo do uvođenja policijskog sata, izvijestio je "Himalayan Times".

Najmanje 347 ljudi je povrijeđeno, bolnice su pretrpane, a desetine su i dalje u kritičnom stanju, javlja "Kathmandu Post".

Zvaničnici još nisu izdali saopštenje o žrtvama.

Prema riječima bolničkih zvaničnika, najmanje 17 ljudi je umrlo u različitim bolnicama samo u Kathmanduu.

U Sunsariju, dva demonstranta, koji su upucani tokom demonstracija u Itahariju, također su podlegla povredama, čime je ukupan broj žrtava u zemlji porastao na 19.