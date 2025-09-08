Nepal je u ponedjeljak rasporedio vojsku nakon sukoba između demonstranata i policije zbog zabrane društvenih medija i navodne korupcije u kojima je poginulo najmanje 19 ljudi, izvijestili su lokalni mediji.
Odluka je donesena nakon što su demonstranti provalili u ograničene zone i ušli u prostorije Federalnog parlamenta, što je dovelo do uvođenja policijskog sata, izvijestio je "Himalayan Times".
Najmanje 347 ljudi je povrijeđeno, bolnice su pretrpane, a desetine su i dalje u kritičnom stanju, javlja "Kathmandu Post".
Zvaničnici još nisu izdali saopštenje o žrtvama.
Prema riječima bolničkih zvaničnika, najmanje 17 ljudi je umrlo u različitim bolnicama samo u Kathmanduu.
U Sunsariju, dva demonstranta, koji su upucani tokom demonstracija u Itahariju, također su podlegla povredama, čime je ukupan broj žrtava u zemlji porastao na 19.
Vlasti su uvele policijski sat u Kathmanduu nakon smrtonosnih protesta.
Demonstranti "Generacije Z" probili su policijske barikade i prešli su preko kapija parlamenta dok su snage sigurnosti odgovorile suzavcem i vodenim topovima kako bi rastjerale demonstrante.
Demonstracije su organizirane u Katmanduu, Pokhari, Butwalu, Biratnagaru i drugim gradovima protiv navodne korupcije i zabrane društvenih medija.
Prošle sedmice, Nepal je poduzeo mjere za blokiranje glavnih platformi društvenih medija nakon što se nisu registrovale kod vlade.
Ministarstvo komunikacija i informacionih tehnologija izdalo je zabranu nakon što je kompanijama dalo sedam dana od 28. augusta da se registruju kod vlade. Među blokiranim platformama su Facebook, Instagram i WhatsApp, u vlasništvu američke kompanije Meta, zajedno s YouTubeom, američkom kompanijom društvenih medija X, Redditom i LinkedInom. Najavljeno je da će blokade biti ukinute nakon što se kompanije registruju kod vlasti.
Glavna nepalska opoziciona stranka kritikovala je odluku.