Narodna skupština Francuske izglasala je nepovjerenje vladi koju predvodi premijer Francois Bayrou.

Bayrou je izglasano nepovjerenje u parlamentu u ponedjeljak, objavila je predsjednica Nacionalne skupštine Yael Braun-Pivet.

Dobivši 194 glasa podrške i 364 glasa protiv, Bayrou nije uspio dobiti većinu u parlamentu, gdje je 15 od 589 zastupnika bilo suzdržano.

Očekuje se da će u utorak podnijeti ostavku predsjedniku Emmanuelu Macronu, prema izvještaju televizije BFM TV.

Bayrou je postao prvi šef vlade Pete Republike koji se suočio s glasanjem o povjerenju od 1958. godine.

Premijer, koji je u julu predstavio budžetski okvir za 2026. godinu, tražio je podršku za plan uštede od skoro 44 milijarde eura (51 milijardu dolara) kao dio napora za smanjenje rastućeg javnog duga Francuske, koji sada iznosi 113 posto BDP-a.