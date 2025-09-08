SVIJET
2 minuta čitanja
Pala Vlada Francuske, izglasano nepovjerenje francuskom premijeru
Upozoravajući da je zemlja "na rubu prezaduženosti", Bayrou je ranije pozvao zakonodavce da izaberu "odgovornost umjesto haosa".
Pala Vlada Francuske, izglasano nepovjerenje francuskom premijeru
Bayrou je postao prvi šef vlade Pete Republike koji se suočio s glasanjem o povjerenju od 1958. godine. / AA
8 Septembar 2025

Narodna skupština Francuske izglasala je nepovjerenje vladi koju predvodi premijer Francois Bayrou.

Bayrou je izglasano nepovjerenje u parlamentu u ponedjeljak, objavila je predsjednica Nacionalne skupštine Yael Braun-Pivet.

Dobivši 194 glasa podrške i 364 glasa protiv, Bayrou nije uspio dobiti većinu u parlamentu, gdje je 15 od 589 zastupnika bilo suzdržano.

Očekuje se da će u utorak podnijeti ostavku predsjedniku Emmanuelu Macronu, prema izvještaju televizije BFM TV.

Bayrou je postao prvi šef vlade Pete Republike koji se suočio s glasanjem o povjerenju od 1958. godine.

Premijer, koji je u julu predstavio budžetski okvir za 2026. godinu, tražio je podršku za plan uštede od skoro 44 milijarde eura (51 milijardu dolara) kao dio napora za smanjenje rastućeg javnog duga Francuske, koji sada iznosi 113 posto BDP-a.

Preporučeno

Francuska također ima jedan od najvećih budžetskih deficita u EU s 5,8 posto.

Upozoravajući da je zemlja "na rubu prezaduženosti", Bayrou je ranije pozvao zakonodavce da izaberu "odgovornost umjesto haosa".

Opozicione stranke iz cijelog spektra, od krajnje ljevičarske LFI do krajnje desničarske Nacionalnog okupljanja (RN), kao i socijalisti, obećale su da će glasati protiv vlade.

Pregovori o budžetu bili su glavni izvor napetosti u francuskoj politici.

Neuspjeh u postizanju dogovora o budžetu za 2025. godinu prošle godine doveo je do pada vlade Michela Barniera u decembru, nakon što su se ljevičarske i krajnje desničarske stranke ujedinile iza prijedloga za izglasavanje nepovjerenja.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us