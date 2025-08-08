Američki State Department i Ministarstvo pravde objavili su u četvrtak nagradu do 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja ili osude predsjednika Venecuele Nicolasa Madura zbog navodnog kršenja američkih zakona o narkoticima.

Nagrada, koja se nudi u okviru Programa nagrada za borbu protiv narkotika, predstavlja značajnu eskalaciju napora američke vlade da Madura privede pravdi.

Time je udvostručena prethodna potjernica, postavljena u januaru na 25 miliona dolara.

U saopćenju se navodi da je venezuelanski lider više od decenije ključna figura u kartelu "Los Soles", kriminalnoj organizaciji optuženoj za krijumčarenje velikih količina droge u SAD.

"Više od deset godina, Maduro je vođa kartela 'Los Soles', koji je odgovoran za krijumčarenje droge u Sjedinjene Američke Države", navodi se.