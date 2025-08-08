Američki State Department i Ministarstvo pravde objavili su u četvrtak nagradu do 50 miliona dolara za informacije koje bi dovele do hapšenja ili osude predsjednika Venecuele Nicolasa Madura zbog navodnog kršenja američkih zakona o narkoticima.
Nagrada, koja se nudi u okviru Programa nagrada za borbu protiv narkotika, predstavlja značajnu eskalaciju napora američke vlade da Madura privede pravdi.
Time je udvostručena prethodna potjernica, postavljena u januaru na 25 miliona dolara.
U saopćenju se navodi da je venezuelanski lider više od decenije ključna figura u kartelu "Los Soles", kriminalnoj organizaciji optuženoj za krijumčarenje velikih količina droge u SAD.
"Više od deset godina, Maduro je vođa kartela 'Los Soles', koji je odgovoran za krijumčarenje droge u Sjedinjene Američke Države", navodi se.
Američko Ministarstvo finansija je 25. jula označilo kartel kao Specijalno označenu globalnu terorističku grupu (SDGT), pozivajući se na njegovu stalnu ulogu u međunarodnoj trgovini narkoticima.
"Od 2020. godine, Maduro je ugušio demokratiju i čvrsto se držao vlasti u Venecueli. Tvrdio je da je pobijedio na predsjedničkim izborima 28. jula 2024. godine, ali nije predočio nikakav dokaz da je zaista pobijedio.
Sjedinjene Države odbile su priznati Madura kao pobjednika izbora 2024. godine i ne priznaju ga za predsjednika Venecuele", dodaje se u saopćenju.
"@StateDept i @TheJusticeDept povećavaju nagradu za hapšenje diktatora Nicolasa Madura na 50 miliona dolara zbog kršenja američkih zakona o narkoticima. Maduro je na čelu zloglasnog kartela 'Los Soles', narko-terorističke organizacije koja je preuzela kontrolu nad Venecuelom. Maduro MORA biti priveden pravdi", poručio je na platformi X američki državni sekretar Marco Rubio.