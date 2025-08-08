SVIJET
Američki sudija naredio privremenu obustavu nove gradnje u centru Alligator Alcatraz
Sudija je izrekao dvosedmičnu zabranu nove gradnje u objektu u Evergladesu nakon ročišta u parnici koju su pokrenule ekološke organizacije uz podršku plemena Miccosukee.
Portparol guvernera Floride Rona DeSantisa umanjio je značaj sudske odluke. / AA
Savezni sudija u američkoj saveznoj državi Floridi naredio je u četvrtak privremenu obustavu gradnje u centru Alligator Alcatraz, prvom državnom pritvorskom objektu u zemlji izgrađenom za smještaj imigranata zadržanih prema politici administracije Donalda Trumpa, izvijestio je "The Washington Post".

Savezna sutkinja Kathleen Williams izrekla je dvosedmičnu zabranu nove gradnje u objektu u Evergladesu nakon ročišta u parnici koju su pokrenule ekološke organizacije uz podršku plemena Miccosukee.

"Zadovoljni smo što je sutkinja uočila hitnu potrebu za pauzom u dodatnoj gradnji i radujemo se nastavku rada na našem konačnom cilju - zaštiti jedinstvenog i ugroženog ekosistema Evergladesa od daljnje štete koju uzrokuje ovaj masovni pritvorski centar", navela je u saopćenju Eve Samples, izvršna direktorica organizacije "Friends of the Everglades".

Zastupnica savezne države Floride Anna Eskamani, koja je na ročištu govorila u korist ekoloških grupa, opisala je sudsku odluku kao nužan i dobrodošao korak u zaustavljanju projekta koji nikada nije trebao biti odobren.

"Ovaj objekt nije samo prijetnja jednom od ekološki najosjetljivijih područja u zemlji. On je i jasan primjer dokle će država Florida ići kako bi kriminalizirala imigrante i zanemarila dugoročnu održivost naših prirodnih resursa", rekla je Eskamani u saopćenju.

Portparol guvernera Floride Rona DeSantisa umanjio je značaj sudske odluke.

"Današnja presuda aktivističkog sudije neće imati nikakav utjecaj na provođenje imigracionih zakona na Floridi", rekao je Alex Lanfranconi u izjavi.

"Alligator Alcatraz će ostati u funkciji, nastavljajući služiti kao multiplikator snaga za jačanje napora u deportacijama", dodao je.

