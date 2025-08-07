SVIJET
1 minuta čitanja
Kabinet odobrio američki plan kojim se poziva na razoružanje Hezbollaha
Liban je odobrio ciljeve američkog prijedloga za učvršćivanje prekida vatre s Izraelom.
Kabinet odobrio američki plan kojim se poziva na razoružanje Hezbollaha
Kabinet odobrio američki plan kojim se poziva na razoružanje Hezbollaha. / AA
14 sati prošlost

Libanski kabinet je u četvrtak odobrio ciljeve navedene u američkom prijedlogu usmjerenom na učvršćivanje sporazuma o prekidu vatre s Izraelom, rekao je ministar informisanja Paul Morcos.

Govoreći na konferenciji za novinare nakon sjednice kabineta održane u predsjedničkoj palači u Baabdi, istočno od Bejruta, Morcos je rekao da vlada podržava ciljeve navedene u preambuli prijedloga američkog izaslanika Toma Barracka za održavanje prekida neprijateljstava.

"Odobrili smo prekid oružanog prisustva na cijeloj libanskoj teritoriji, uključujući Hezbollah, i raspoređivanje libanske vojske u pogranična područja", izjavio je Morcos.

Preporučeno

Dodao je da su vladine odluke namijenjene "vraćanju stabilnosti, održavanju državne vlasti i pokretanju napora za obnovu".


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us