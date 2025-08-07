Libanski kabinet je u četvrtak odobrio ciljeve navedene u američkom prijedlogu usmjerenom na učvršćivanje sporazuma o prekidu vatre s Izraelom, rekao je ministar informisanja Paul Morcos.

Govoreći na konferenciji za novinare nakon sjednice kabineta održane u predsjedničkoj palači u Baabdi, istočno od Bejruta, Morcos je rekao da vlada podržava ciljeve navedene u preambuli prijedloga američkog izaslanika Toma Barracka za održavanje prekida neprijateljstava.

"Odobrili smo prekid oružanog prisustva na cijeloj libanskoj teritoriji, uključujući Hezbollah, i raspoređivanje libanske vojske u pogranična područja", izjavio je Morcos.