Zelenski se sastao s američkim izaslanikom Kelloggom u Washingtonu uoči razgovora s Trumpom
Ukrajinski lider je rekao da će fokus sastanka biti na arhitekturi sigurnosnih garancija.
Trump je rekao da bi Zelenski mogao okončati rat "gotovo odmah, ako to želi". / AFP
18 August 2025

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se u ponedjeljak u Washingtonu s američkim specijalnim predsjedničkim izaslanikom za Ukrajinu Keithom Kelloggom, naglasivši da će se njegovi predstojeći razgovori s predsjednikom Donaldom Trumpom fokusirati na sigurnosne garancije.

"Prije svega, zahvalan sam predsjedniku na ovom pozivu i formatu koji ćemo imati. To su važni signali o sigurnosnim garancijama. Zato je važno da smo zajedno sa Sjedinjenim Državama i Evropom", rekao je Zelenski.

Dodao je da će učešće ključnih evropskih partnera ojačati proces.

"Imat ćemo vremena da razgovaramo o arhitekturi sigurnosnih garancija. I to je, po mom mišljenju, zaista najvažnije", rekao je ukrajinski predsjednik.

Zelenski bi se trebao sastati s Trumpom kasnije tokom dana, nakon što je američki predsjednik u petak u Aljasci održao samit s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U Washingtonu se nalaze i visoki evropski lideri, koji se pripremaju za sastanke o Ukrajini od ključnog značaja.

Trump je nakon razgovora s Putinom rekao da su postigli "određen napredak", iako dogovor o okončanju rata nije postignut.

Zelenski je tokom vikenda razgovarao telefonom s Trumpom i evropskim liderima.

Trumpov specijalni izaslanik Steve Witkoff rekao je u nedjelju da je Rusija pristala da Sjedinjene Države i Evropa daju Ukrajini sigurnosne garancije u okviru potencijalnog mirovnog sporazuma.

Trump je rekao da bi Zelenski mogao okončati rat "gotovo odmah, ako to želi", ponovivši da Kijev ne može pristupiti NATO savezu.

