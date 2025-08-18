Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se u ponedjeljak u Washingtonu s američkim specijalnim predsjedničkim izaslanikom za Ukrajinu Keithom Kelloggom, naglasivši da će se njegovi predstojeći razgovori s predsjednikom Donaldom Trumpom fokusirati na sigurnosne garancije.
"Prije svega, zahvalan sam predsjedniku na ovom pozivu i formatu koji ćemo imati. To su važni signali o sigurnosnim garancijama. Zato je važno da smo zajedno sa Sjedinjenim Državama i Evropom", rekao je Zelenski.
Dodao je da će učešće ključnih evropskih partnera ojačati proces.
"Imat ćemo vremena da razgovaramo o arhitekturi sigurnosnih garancija. I to je, po mom mišljenju, zaista najvažnije", rekao je ukrajinski predsjednik.
Zelenski bi se trebao sastati s Trumpom kasnije tokom dana, nakon što je američki predsjednik u petak u Aljasci održao samit s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U Washingtonu se nalaze i visoki evropski lideri, koji se pripremaju za sastanke o Ukrajini od ključnog značaja.
Trump je nakon razgovora s Putinom rekao da su postigli "određen napredak", iako dogovor o okončanju rata nije postignut.
Zelenski je tokom vikenda razgovarao telefonom s Trumpom i evropskim liderima.
Trumpov specijalni izaslanik Steve Witkoff rekao je u nedjelju da je Rusija pristala da Sjedinjene Države i Evropa daju Ukrajini sigurnosne garancije u okviru potencijalnog mirovnog sporazuma.
Trump je rekao da bi Zelenski mogao okončati rat "gotovo odmah, ako to želi", ponovivši da Kijev ne može pristupiti NATO savezu.