Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se u ponedjeljak u Washingtonu s američkim specijalnim predsjedničkim izaslanikom za Ukrajinu Keithom Kelloggom, naglasivši da će se njegovi predstojeći razgovori s predsjednikom Donaldom Trumpom fokusirati na sigurnosne garancije.

"Prije svega, zahvalan sam predsjedniku na ovom pozivu i formatu koji ćemo imati. To su važni signali o sigurnosnim garancijama. Zato je važno da smo zajedno sa Sjedinjenim Državama i Evropom", rekao je Zelenski.

Dodao je da će učešće ključnih evropskih partnera ojačati proces.

"Imat ćemo vremena da razgovaramo o arhitekturi sigurnosnih garancija. I to je, po mom mišljenju, zaista najvažnije", rekao je ukrajinski predsjednik.

Zelenski bi se trebao sastati s Trumpom kasnije tokom dana, nakon što je američki predsjednik u petak u Aljasci održao samit s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. U Washingtonu se nalaze i visoki evropski lideri, koji se pripremaju za sastanke o Ukrajini od ključnog značaja.