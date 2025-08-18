Korištenje mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja u belgijskim osnovnim i srednjim školama biće zabranjeno širom zemlje počevši od školske 2025-2026. godine, osim u obrazovne svrhe, zbog zdravstvenih razloga ili hitnih slučajeva, prenose lokalni mediji u ponedjeljak.

Iako su tri jezičke zajednice u zemlji usvojile različite propise, zabrana će važiti u svim regionima, a same škole odlučivat će o disciplinskim mjerama, prenosi VRT.

U francuskoj zajednici, koja obuhvata Valoniju i glavni grad Brisel, korištenje mobilnih telefona u osnovnim školama već je bilo potpuno zabranjeno od prethodne školske godine, dok su srednje škole uvele stroga ograničenja kako bi obeshrabrile korištenje.

Prema novim propisima, od školske 2025-2026. godine korištenje telefona i drugih elektronskih uređaja u rekreativne svrhe biće zabranjeno u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.