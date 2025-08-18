SVIJET
Belgija zabranjuje korištenje mobilnih telefona u školama
Iako su tri jezičke zajednice u zemlji usvojile različite propise, zabrana će važiti u svim regionima.
U Belgiji školska godina počinje 25. augusta u francuskoj zajednici, a 1. septembra u ostatku zemlje. / Reuters
18 August 2025

Korištenje mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja u belgijskim osnovnim i srednjim školama biće zabranjeno širom zemlje počevši od školske 2025-2026. godine, osim u obrazovne svrhe, zbog zdravstvenih razloga ili hitnih slučajeva, prenose lokalni mediji u ponedjeljak.

Iako su tri jezičke zajednice u zemlji usvojile različite propise, zabrana će važiti u svim regionima, a same škole odlučivat će o disciplinskim mjerama, prenosi VRT.

U francuskoj zajednici, koja obuhvata Valoniju i glavni grad Brisel, korištenje mobilnih telefona u osnovnim školama već je bilo potpuno zabranjeno od prethodne školske godine, dok su srednje škole uvele stroga ograničenja kako bi obeshrabrile korištenje.

Prema novim propisima, od školske 2025-2026. godine korištenje telefona i drugih elektronskih uređaja u rekreativne svrhe biće zabranjeno u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

U njemačkoj jezičkoj regiji, od 2025-2026. godine, mobilni telefoni, pametni satovi i drugi povezani uređaji biće zabranjeni ne samo tokom časova, već i tokom odmora. Škole će odrediti detalje primjene i disciplinske propise.

U flamanskoj zajednici, zabrana korištenja mobilnih telefona već je postojala u predškolskim i osnovnim školama. Prema novim mjerama, ograničenje će se postupno proširiti i na srednje škole.

Za prva dva razreda srednje škole telefoni i pametni satovi biće potpuno zabranjeni, dok će u trećem razredu zabrana važiti samo tokom časova.

U Belgiji školska godina počinje 25. augusta u francuskoj zajednici, a 1. septembra u ostatku zemlje.

