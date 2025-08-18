SVIJET
Britanski premijer poručio da mir u Ukrajini mora biti trajan, pošten i pravedan
Keir Starmer kaže da je u interesu Velike Britanije da osigura trajno rješenje.
Britanski premijer Keir Starmer u ponedjeljak je izjavio da rat u Ukrajini mora završiti trajnim mirom. / Reuters
18 August 2025

Britanski premijer Keir Starmer u ponedjeljak je izjavio da rat u Ukrajini mora završiti trajnim mirom.

U videu snimljenom u avionu koji je letio za glavni grad SAD-a, rekao je:

"Ovaj rat u Ukrajini traje već jako dugo, više od tri godine, i uveliko je utjecao na Ukrajince koji su jako patili. Ali utjecao je i na Evropu", rekao je Starmer.

"Utjecao je na svaku porodicu i zajednicu u Ujedinjenom Kraljevstvu, i zato svi žele da se završi, ne najmanje Ukrajinci, ali moramo ovo ispravno uraditi. Moramo osigurati da postoji mir, da je to trajni mir, da je pošten i da je pravedan, i zato putujem u Washington s drugim evropskim liderima kako bih o ovome razgovarao licem u lice s predsjednikom Trumpom i predsjednikom Zelenskim, jer je to u interesu svih. U interesu je Ujedinjenog Kraljevstva da ovo ispravno uradimo", dodao je.

Keir Starmer i pet drugih evropskih lidera pratit će ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog u Washington u ponedjeljak, što se opisuje kao veliki pokazatelj jedinstva uoči mirovnih pregovora.

Ukrajinski lider je stigao u SAD nakon Trumpovog sastanka s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci.

