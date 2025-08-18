Specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija (UN) za ljudska prava na okupiranim palestinskim teritorijama Francesca Albanese stala je u odbranu palestinske grupe otpora Hamasa, rekavši da je to politička snaga koja je pobijedila na demokratskim izborima 2006. godine i djelovala kao de facto vlast u Pojasu Gaze.

"Hamas je politička snaga koja je pobijedila na izborima 2006. godine, sviđalo nam se to ili ne", rekla je Albanese u videu podijeljenom na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Albanese je opisala palestinske izbore 2006. godine na kojima je pobijedio Hamas kao najdemokratskije izbore u Palestini.

Napomenula je da je Hamas uspostavio sistem upravljanja u Gazi koji je uključivao škole, javne ustanove i bolnice.

"To je jednostavno ono što mi nazivamo vlašću, tehnički de facto vlast", rekla je.

"Kada pomislite na Hamas, ne biste trebali nužno misliti na ljude koji prerezuju grkljane, teško naoružane ili borce. To nije slučaj", dodala je.