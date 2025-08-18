SVIJET
2 minuta čitanja
Specijalna izvjestiteljica UN-a: Hamas je politička snaga, pobijedio na izborima
"Hamas je politička snaga koja je pobijedila na izborima 2006. godine, sviđalo nam se to ili ne", kazala je Francesca Albanese.
Specijalna izvjestiteljica UN-a: Hamas je politička snaga, pobijedio na izborima
Albanese je opisala palestinske izbore 2006. godine na kojima je pobijedio Hamas kao najdemokratskije izbore u Palestini. / Reuters
18 August 2025

Specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija (UN) za ljudska prava na okupiranim palestinskim teritorijama Francesca Albanese stala je u odbranu palestinske grupe otpora Hamasa, rekavši da je to politička snaga koja je pobijedila na demokratskim izborima 2006. godine i djelovala kao de facto vlast u Pojasu Gaze.

"Hamas je politička snaga koja je pobijedila na izborima 2006. godine, sviđalo nam se to ili ne", rekla je Albanese u videu podijeljenom na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Albanese je opisala palestinske izbore 2006. godine na kojima je pobijedio Hamas kao najdemokratskije izbore u Palestini.

Napomenula je da je Hamas uspostavio sistem upravljanja u Gazi koji je uključivao škole, javne ustanove i bolnice.

"To je jednostavno ono što mi nazivamo vlašću, tehnički de facto vlast", rekla je.

"Kada pomislite na Hamas, ne biste trebali nužno misliti na ljude koji prerezuju grkljane, teško naoružane ili borce. To nije slučaj", dodala je.

Preporučeno

U januaru 2006. godine, Palestinska centralna izborna komisija objavila je da je Hamas pobijedio na parlamentarnim izborima, osvojivši 76 od 132 mjesta u Palestinskom zakonodavnom vijeću.

Nakon pobjede Hamasa, Izrael je nametnuo blokadu Pojasa Gaze kopnom, morem i zrakom koja traje i danas.

Izraelska vojska, odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, vodi brutalni rat u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, ubivši više od 62.000 Palestinaca.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.


Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us