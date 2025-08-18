Specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija (UN) za ljudska prava na okupiranim palestinskim teritorijama Francesca Albanese stala je u odbranu palestinske grupe otpora Hamasa, rekavši da je to politička snaga koja je pobijedila na demokratskim izborima 2006. godine i djelovala kao de facto vlast u Pojasu Gaze.
"Hamas je politička snaga koja je pobijedila na izborima 2006. godine, sviđalo nam se to ili ne", rekla je Albanese u videu podijeljenom na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
Albanese je opisala palestinske izbore 2006. godine na kojima je pobijedio Hamas kao najdemokratskije izbore u Palestini.
Napomenula je da je Hamas uspostavio sistem upravljanja u Gazi koji je uključivao škole, javne ustanove i bolnice.
"To je jednostavno ono što mi nazivamo vlašću, tehnički de facto vlast", rekla je.
"Kada pomislite na Hamas, ne biste trebali nužno misliti na ljude koji prerezuju grkljane, teško naoružane ili borce. To nije slučaj", dodala je.
U januaru 2006. godine, Palestinska centralna izborna komisija objavila je da je Hamas pobijedio na parlamentarnim izborima, osvojivši 76 od 132 mjesta u Palestinskom zakonodavnom vijeću.
Nakon pobjede Hamasa, Izrael je nametnuo blokadu Pojasa Gaze kopnom, morem i zrakom koja traje i danas.
Izraelska vojska, odbacujući međunarodne pozive na prekid vatre, vodi brutalni rat u Pojasu Gaze od oktobra 2023. godine, ubivši više od 62.000 Palestinaca.
Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde.