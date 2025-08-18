Američki predsjednik Donald Trump ugostio je u ponedjeljak svog ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog i evropske lidere na dugoočekivanim razgovorima s ciljem postizanja zajedničkog stava o okončanju rata između Rusije i Ukrajine.

Trump i Zelenski izrazili su optimizam u kratkim izjavama za novinare prije nego što su ušli u višesatne sastanke iza zatvorenih vrata.

Trump je nagovijestio spremnost da Ukrajini pruži američke sigurnosne garancije kao dio eventualnog mirovnog sporazuma, navodeći da će se to pitanje razmatrati tokom današnjeg sastanka.

"Razgovarat ćemo o tome danas, ali daćemo im vrlo dobru zaštitu, vrlo dobru sigurnost. To je dio toga. A ljudi koji nas čekaju, mislim da su istomišljenici", rekao je Trump, misleći na evropske lidere koji su ranije stigli u Bijelu kuću.