Trump ugostio Zelenskog i evropske lidere na važnim razgovorima o okončanju rata u Ukrajini
"Razgovarat ćemo o tome danas, ali daćemo im vrlo dobru zaštitu, vrlo dobru sigurnost", rekao je američki predsjednik o sigurnosnim garancijama za Ukrajinu.
Trump i Zelenski izrazili su optimizam u kratkim izjavama za novinare. / AP
18 August 2025

Američki predsjednik Donald Trump ugostio je u ponedjeljak svog ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog i evropske lidere na dugoočekivanim razgovorima s ciljem postizanja zajedničkog stava o okončanju rata između Rusije i Ukrajine.

Trump i Zelenski izrazili su optimizam u kratkim izjavama za novinare prije nego što su ušli u višesatne sastanke iza zatvorenih vrata.

Trump je nagovijestio spremnost da Ukrajini pruži američke sigurnosne garancije kao dio eventualnog mirovnog sporazuma, navodeći da će se to pitanje razmatrati tokom današnjeg sastanka.

"Razgovarat ćemo o tome danas, ali daćemo im vrlo dobru zaštitu, vrlo dobru sigurnost. To je dio toga. A ljudi koji nas čekaju, mislim da su istomišljenici", rekao je Trump, misleći na evropske lidere koji su ranije stigli u Bijelu kuću.

"Svi su ovdje iz Evrope, najvažniji ljudi u Evropi, i žele pružiti zaštitu. Vrlo su odlučni u tome, i mi ćemo im pomoći. Mislim da je vrlo važno da se sporazum postigne", dodao je.

Trump nije isključio mogućnost slanja američkih trupa u Ukrajinu kao dio potencijalnih sigurnosnih garancija, rekavši: "Obavijestit ćemo vas o tome, možda već danas."

Zelenski je zahvalio Trumpu na njegovim "ličnim naporima" da se okonča rat Kremlja i izrazio spremnost za učešće u trilateralnom sastanku s Trumpom i ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

"Spremni smo za trilateralu. Kao što je predsjednik (Trump) rekao, ovo je dobar signal o trilaterali. Mislim da je ovo vrlo dobro", rekao je Zelenski.

