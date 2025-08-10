Specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija (UN) Francesca Albanese pozvala je UEFA-u da zabrani Izraelu učešće na takmičenjima nakon smrti palestinske fudbalske legende Suleimana al-Obeida, poznatog kao "palestinski Pele", u izraelskom napadu.

Označavajući UEFA-u i pozivajući se na objavu evropskog fudbalskog tijela u vezi sa smrću Al-Obeida, Albanese je na mreži X napisala: "UEFA, vrijeme je da se (Al-Obeidovim) ubicama zabrani učešće na takmičenjima. Očistimo naš sport od aparthejda i genocida."

Bivši palestinski reprezentativac Suleiman al-Obeid ubijen je u izraelskom napadu u Gazi u srijedu.