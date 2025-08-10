SVIJET
Francesca Albanese pozvala UEFA-u da zabrani Izraelu učešće na takmičenjima
Reakcija izvjestiteljice UN-a uslijedila je nakon smrti palestinske fudbalske legende Suleimana al-Obeida, poznatog kao "palestinski Pele", u izraelskom napadu u Gazi.
Francesca Albanese pozvala UEFA-u da zabrani Izraelu učešće na takmičenjima
Albanese: "UEFA, vrijeme je da se (Al-Obeidovim) ubicama zabrani učešće na takmičenjima. Očistimo naš sport od aparthejda i genocida." / AP
10 August 2025

Specijalna izvjestiteljica Ujedinjenih nacija (UN) Francesca Albanese pozvala je UEFA-u da zabrani Izraelu učešće na takmičenjima nakon smrti palestinske fudbalske legende Suleimana al-Obeida, poznatog kao "palestinski Pele", u izraelskom napadu.

Označavajući UEFA-u i pozivajući se na objavu evropskog fudbalskog tijela u vezi sa smrću Al-Obeida, Albanese je na mreži X napisala: "UEFA, vrijeme je da se (Al-Obeidovim) ubicama zabrani učešće na takmičenjima. Očistimo naš sport od aparthejda i genocida."

Bivši palestinski reprezentativac Suleiman al-Obeid ubijen je u izraelskom napadu u Gazi u srijedu.

Palestinski fudbalski savez (PAF) u saopćenju navodi: "Bivši reprezentativac Suleiman al-Obeid je ubijen tokom napada okupacionih snaga dok je čekao humanitarnu pomoć u Pojasu Gaze."

Al-Obeid (41) rođen u Gazi, oženjen i otac petero djece, smatran je jednom od najsjajnijih zvijezda u historiji palestinskog fudbala.

Bivši igrač je postigao dva gola u 24 službene utakmice za palestinsku reprezentaciju.

