Na pitanje da li bi ova objava mogla dodatno ohrabriti izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da nastavi vojnu ofanzivu u Pojasu Gaze, Albanese je rekao da je izraelskom premijeru jasno iznio svoje zabrinutosti zbog izraelskih vojnih akcija u Gazi.

"Mislim da sam to izrazio na vrlo jasan način. Ali premijerovi komentari bili su slični onima koje je dao prije godinu dana, a to je da su odlučni ukloniti Hamas", rekao je.

Francuska je najavila namjeru da prizna Palestinu na zasjedanju Generalne skupštine UN-a u New Yorku u septembru, dok je Velika Britanija najavila da će podržati priznanje Palestine ako Izrael ne ispuni određene uvjete.