Premijer Albanese: Australija će priznati Palestinu u septembru
Zvanična Kanbera će priznati Palestini na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija.
Mediji su ranije izvijestili da Canberra razmatra objavu vremenskog okvira za priznanje Palestine, ali je Vlada ubrzo nakon toga odobrila plan. / Reuters
11 August 2025

Australija će zvanično priznati Palestinu na Generalnoj skupštini Ujedinjenjih nacija u septembru, izjavio je u ponedjeljak premijer Anthony Albanese.

Albanese je rekao novinarima da je Palestinska uprava dala obećanje da će se razoružati, priznati Izrael i isključiti Hamas iz bilo kakve buduće vlasti u Palestini, prenijela je Australska radiodifuzna korporacija (ABC).

Mediji su ranije izvijestili da Canberra razmatra objavu vremenskog okvira za priznanje Palestine, ali je Vlada ubrzo nakon toga odobrila plan.

Na pitanje da li bi ova objava mogla dodatno ohrabriti izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da nastavi vojnu ofanzivu u Pojasu Gaze, Albanese je rekao da je izraelskom premijeru jasno iznio svoje zabrinutosti zbog izraelskih vojnih akcija u Gazi.

"Mislim da sam to izrazio na vrlo jasan način. Ali premijerovi komentari bili su slični onima koje je dao prije godinu dana, a to je da su odlučni ukloniti Hamas", rekao je.

Francuska je najavila namjeru da prizna Palestinu na zasjedanju Generalne skupštine UN-a u New Yorku u septembru, dok je Velika Britanija najavila da će podržati priznanje Palestine ako Izrael ne ispuni određene uvjete.

