Curenje plastičnog otpada u okoliš u zemljama jugoistočne Azije, te u Kini, Japanu i Južnoj Koreji, moglo bi se povećati za gotovo 70 posto ako se ne poduzmu učinkovite mjere, upozorio je izvještaj Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).

"Vođena rastom prihoda i životnog standarda, predviđa se da će se upotreba plastike u regiji gotovo udvostručiti u nedostatku ambicioznijih politika", navodi se u izvještaju Regionalni pregled plastike, upoređujući brojke s nivoima iz 2022. godine.

Dodaje se da se "očekuje da će države članice Udruženja zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) doživjeti gotovo utrostručavanje".

Predviđa se da će se plastični otpad više nego udvostručiti, dok se predviđa da će se curenje plastike u okoliš povećati za 68 posto, prvenstveno porijeklom iz zemalja ASEAN-a s nižim srednjim prihodima i Kine, također se navodi u izvještaju.

Opisujući regiju kao "žarište zagađenja plastikom", navodi se da je 8,4 miliona tona loše upravljanog plastičnog otpada procurilo u okoliš 2022. godine.

Veliki ekološki problem

Regionalni plastični otpad porastao je s 10 miliona tona u 1990. na 113 miliona tona u 2022. godini, također se navodi u izvještaju.

"Neformalne i nesigurne prakse, poput spaljivanja i odlaganja na otvorenom, i dalje postoje u većini zemalja ASEAN-a i Kini, posebno u ruralnim područjima", dodaje se.