Curenje plastičnog otpada u okoliš u zemljama jugoistočne Azije, te u Kini, Japanu i Južnoj Koreji, moglo bi se povećati za gotovo 70 posto ako se ne poduzmu učinkovite mjere, upozorio je izvještaj Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD).
"Vođena rastom prihoda i životnog standarda, predviđa se da će se upotreba plastike u regiji gotovo udvostručiti u nedostatku ambicioznijih politika", navodi se u izvještaju Regionalni pregled plastike, upoređujući brojke s nivoima iz 2022. godine.
Dodaje se da se "očekuje da će države članice Udruženja zemalja jugoistočne Azije (ASEAN) doživjeti gotovo utrostručavanje".
Predviđa se da će se plastični otpad više nego udvostručiti, dok se predviđa da će se curenje plastike u okoliš povećati za 68 posto, prvenstveno porijeklom iz zemalja ASEAN-a s nižim srednjim prihodima i Kine, također se navodi u izvještaju.
Opisujući regiju kao "žarište zagađenja plastikom", navodi se da je 8,4 miliona tona loše upravljanog plastičnog otpada procurilo u okoliš 2022. godine.
Veliki ekološki problem
Regionalni plastični otpad porastao je s 10 miliona tona u 1990. na 113 miliona tona u 2022. godini, također se navodi u izvještaju.
"Neformalne i nesigurne prakse, poput spaljivanja i odlaganja na otvorenom, i dalje postoje u većini zemalja ASEAN-a i Kini, posebno u ruralnim područjima", dodaje se.
Plastični otpad je veliki ekološki problem, zagađuje rijeke i okeane i predstavlja zdravstveni rizik za divlje životinje i ljude jer mikroplastika također ulazi u tijelo.
Izvještaj predviđa da bi godišnje curenje u okoliš u regiji moglo dostići 14,1 milion tona u 2050. godini, od čega bi 5,1 milion tona moglo dospjeti u rijeke, obalna područja i okeane.
Zemlje u regiji se uveliko razlikuju u kapacitetima upravljanja otpadom, pri čemu je upotreba plastike u 13 zemalja porasla gotovo devet puta, sa 17 miliona tona u 1990. na 152 miliona tona u 2022. godini.
Budući da više od polovine plastike koja se koristi u regiji ima vijek trajanja kraći od pet godina, veliki dio brzo postaje otpad.
Upotreba plastike u regiji mogla bi se smanjiti za 28 posto ambicioznim akcijama, uključujući zabrane plastike za jednokratnu upotrebu i poreze, što bi također moglo povećati stopu recikliranja na 54 posto i smanjiti nepravilno upravljani otpad za 97 posto, također se navodi u izvještaju.
U povezanom razvoju događaja, pregovori o međunarodnom pravno obavezujućem sporazumu o zagađenju plastikom nastavljeni su u utorak u Ženevi, nakon što su prethodni pregovori prošle godine u Južnoj Koreji propali jer su se zemlje podijelile oko mjera o ograničenju proizvodnje plastike i upravljanju plastičnim otpadom.