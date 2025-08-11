Novi Zeland razmatra priznanje palestinske države i donijet će odluku u narednih mjesec dana, potvrdio je u ponedjeljak ministar vanjskih poslova Winston Peters.
U saopćenju je Peters potvrdio da je o toj temi govorio na sjednici Vlade u ponedjeljak, te da će Vlada službeno razmotriti potez i donijeti odluku u septembru, prenijela je državna radio stanica Radio New Zealand.
Ministar vanjskih poslova će krajem septembra prisustvovati zasjedanju Generalne skupštine UN-a u New Yorku i tada će predstaviti stav Vlade UN-u.
Iako ova najava ne mijenja poziciju Novog Zelanda o Gazi ili palestinskoj državnosti, vremenski okvir sugerira da bi Wellington mogao slijediti druge zapadne zemlje koje napreduju ka priznanju.
Ovaj potez Novog Zelanda podudara se s objavom Australije da će priznati palestinsku državnost na Generalnoj skupštini UN-a u septembru.
Francuska je već najavila namjeru da prizna Palestinu na zasjedanju Generalne skupštine UN-a, dok je Velika Britanija najavila da će podržati priznanje Palestine ako Izrael ne ispuni određene uvjete.
Peters je istakao da je humanitarna katastrofa u Gazi s pravom u središtu globalne agende, te da Novi Zeland "ovom pitanju pristupa pažljivo, metodično i promišljeno".
"Djelovat ćemo imajući u vidu da se situacija na terenu brzo pogoršava, da su naši bliski partneri podijeljeni oko pitanja priznanja, te da niz arapskih država jasno poručuje da se Hamas mora razoružati i da ne smije imati nikakvu buduću ulogu u palestinskoj vlasti", dodao je.