Novi Zeland razmatra priznanje palestinske države i donijet će odluku u narednih mjesec dana, potvrdio je u ponedjeljak ministar vanjskih poslova Winston Peters.

U saopćenju je Peters potvrdio da je o toj temi govorio na sjednici Vlade u ponedjeljak, te da će Vlada službeno razmotriti potez i donijeti odluku u septembru, prenijela je državna radio stanica Radio New Zealand.

Ministar vanjskih poslova će krajem septembra prisustvovati zasjedanju Generalne skupštine UN-a u New Yorku i tada će predstaviti stav Vlade UN-u.

Iako ova najava ne mijenja poziciju Novog Zelanda o Gazi ili palestinskoj državnosti, vremenski okvir sugerira da bi Wellington mogao slijediti druge zapadne zemlje koje napreduju ka priznanju.