Prema posljednjoj anketi, sve više ljudi je nezadovoljno njemačkim zdravstvenim sistemom. Ovo je rezultat reprezentativne ankete koju je proveo Institut za istraživanje javnog mnijenja Forsa po nalogu zdravstvene osiguravajuće kuće Techniker Krankenkasse (TK).

Gotovo svaka druga (47 posto) osoba izjavila je da je bila manje zadovoljna ili nezadovoljna u julu. 40 posto je bilo zadovoljno, a samo 12 posto potpuno ili vrlo zadovoljno.

Još u januaru rezultati su bili znatno pozitivniji – tada je samo 30 posto navelo da su manje ili nisu uopće zadovoljni.

"Sve više ljudi smatra da više ne dobijaju adekvatnu uslugu za stalno rastuće doprinose, naprimjer, kada moraju dugo čekati na termine kod ljekara", prokomentarisao je izvršni direktor TK-a Jens Baas. Nezadovoljstvo sistemom se zapravo, prema njegovim riječima, povećalo gotovo pet puta od 2021. godine.