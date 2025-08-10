SVIJET
1 minuta čitanja
Anketa: U Njemačkoj gotovo svaka druga osoba nezadovoljna zdravstvenim sistemom
Dok mnogi građani vjeruju da bi zdravstveni sistem mogao biti bolji, doprinosi za zdravstveno osiguranje se povećavaju, a čekanje na termin ljekarskog pregleda je sve duže.
Anketa: U Njemačkoj gotovo svaka druga osoba nezadovoljna zdravstvenim sistemom
Još u januaru rezultati su bili znatno pozitivniji – tada je samo 30 posto navelo da su manje ili nisu uopće zadovoljni. / DPA
10 August 2025

Prema posljednjoj anketi, sve više ljudi je nezadovoljno njemačkim zdravstvenim sistemom. Ovo je rezultat reprezentativne ankete koju je proveo Institut za istraživanje javnog mnijenja Forsa po nalogu zdravstvene osiguravajuće kuće Techniker Krankenkasse (TK).

Gotovo svaka druga (47 posto) osoba izjavila je da je bila manje zadovoljna ili nezadovoljna u julu. 40 posto je bilo zadovoljno, a samo 12 posto potpuno ili vrlo zadovoljno.

Još u januaru rezultati su bili znatno pozitivniji – tada je samo 30 posto navelo da su manje ili nisu uopće zadovoljni.

"Sve više ljudi smatra da više ne dobijaju adekvatnu uslugu za stalno rastuće doprinose, naprimjer, kada moraju dugo čekati na termine kod ljekara", prokomentarisao je izvršni direktor TK-a Jens Baas. Nezadovoljstvo sistemom se zapravo, prema njegovim riječima, povećalo gotovo pet puta od 2021. godine.

Preporučeno

Zdravstvena osiguravajuća kuća poziva na hitan program kojim bi se spriječilo povećanje doprinosa naredne godine bez smanjenja obima usluga.

Mogućnosti za uštede postoje, naprimjer, u troškovima za lijekove. Na taj način bi politika mogla dobiti vrijeme za sprovođenje temeljne reforme.

Zdravstvena osiguravajuća društva trenutno očekuju deficit do osam milijardi eura za 2026. godinu.

 

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us