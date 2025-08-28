Argentinski predsjednik Javier Milei zasut je kamenjem tokom predizbornog skupa u srijedu u provinciji Buenos Aires uoči lokalnih izbora zakazanih za 7. septembar.
Incident se dogodio dok se Milei obraćao pristalicama u gradu Lomas de Zamora iz vozila s otvorenim krovom.
Grupa demonstranata zasula je kamenjem predsjednički konvoj, što je navelo sigurnosne timove da brzo izvedu Mileija iz vozila i prebace ga u oklopni automobil.
Dvije osobe su privedene u vezi s napadom, a jedna osoba je lakše povrijeđena.
Glasnogovornik ureda predsjednika Manuel Adorni potvrdio je da nijedan član službene delegacije nije povrijeđen i okrivio je opoziciju za incident.
Vlada je napad pripisala političkim grupama povezanim s bivšom predsjednicom Cristinom Fernandez de Kirchner.
“Civilizacija ili barbarstvo... Kirchnerizam nikad više“, napisao je Milei na platformi kompanije društvenih medija X, sa sjedištem u SAD-u, nakon napada.
Kirchner ili grupe povezane s njom nisu odmah javno komentirale ovo pitanje.
Izbori 7. septembra u provinciji Buenos Aires predstavljaju ključni test za Mileijevu vladu.
Kao najmnogoljudnija provincija Argentine, ishod će značajno uticati i na lokalnu i na nacionalnu političku dinamiku.
Vladajuća stranka La Libertad Avanza ove izbore smatra potvrdom Mileijevog programa reformi, dok ih opozicione snage vide kao priliku da izazovu vladu.