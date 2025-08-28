Argentinski predsjednik Javier Milei zasut je kamenjem tokom predizbornog skupa u srijedu u provinciji Buenos Aires uoči lokalnih izbora zakazanih za 7. septembar.

Incident se dogodio dok se Milei obraćao pristalicama u gradu Lomas de Zamora iz vozila s otvorenim krovom.

Grupa demonstranata zasula je kamenjem predsjednički konvoj, što je navelo sigurnosne timove da brzo izvedu Mileija iz vozila i prebace ga u oklopni automobil.

Dvije osobe su privedene u vezi s napadom, a jedna osoba je lakše povrijeđena.

Glasnogovornik ureda predsjednika Manuel Adorni potvrdio je da nijedan član službene delegacije nije povrijeđen i okrivio je opoziciju za incident.

Vlada je napad pripisala političkim grupama povezanim s bivšom predsjednicom Cristinom Fernandez de Kirchner.