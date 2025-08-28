U napadima izraelskih dronova ubijeno je najmanje šest sirijskih vojnika koji su pokušavali neutralizirati uređaje za nadzor u južnom predgrađu Damaska, Kiswahu, izvijestili su sirijski državni mediji u srijedu.

Jedinice sirijske vojske otkrile su opremu za nadzor i prisluškivanje tokom noćnih pretraga terena u utorak u blizini planine Al-Mani', prema izvještaju al-Ekhbariya TV. Izraelski dronovi ciljali su područje dok su sirijske snage radile na neutralizaciji uređaja.

Isti medij je izvijestio da je u napadu ubijeno nekoliko vojnika, uz dodatne povrede i oštećena vozila. Izraelski napadi nastavljeni su do srijede navečer kako bi se spriječio pristup sirijskim snagama tom području.

Jedinice sirijske vojske uspjele su uništiti dio sistema za nadzor i evakuirati tijela poginulih vojnika s lokacije.

Izraelska vojska je također izvela nekoliko upada u ruralno područje Quneitra na jugu Sirije, uprkos međunarodnim pozivima za zaustavljanje kršenja sirijskog suvereniteta.