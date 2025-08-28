U napadima izraelskih dronova ubijeno je najmanje šest sirijskih vojnika koji su pokušavali neutralizirati uređaje za nadzor u južnom predgrađu Damaska, Kiswahu, izvijestili su sirijski državni mediji u srijedu.
Jedinice sirijske vojske otkrile su opremu za nadzor i prisluškivanje tokom noćnih pretraga terena u utorak u blizini planine Al-Mani', prema izvještaju al-Ekhbariya TV. Izraelski dronovi ciljali su područje dok su sirijske snage radile na neutralizaciji uređaja.
Isti medij je izvijestio da je u napadu ubijeno nekoliko vojnika, uz dodatne povrede i oštećena vozila. Izraelski napadi nastavljeni su do srijede navečer kako bi se spriječio pristup sirijskim snagama tom području.
Jedinice sirijske vojske uspjele su uništiti dio sistema za nadzor i evakuirati tijela poginulih vojnika s lokacije.
Izraelska vojska je također izvela nekoliko upada u ruralno područje Quneitra na jugu Sirije, uprkos međunarodnim pozivima za zaustavljanje kršenja sirijskog suvereniteta.
Nakon pada sirijskog režima Bashara al-Assada prošlog decembra, Izrael je pokrenuo stotine napada usmjerenih na vojne lokacije i imovinu širom Sirije, uključujući borbene avione, raketne sisteme i instalacije protivvazdušne odbrane, prema izvještajima.
Izrael je također proširio okupaciju sirijske Golanske visoravni zauzimanjem demilitarizirane tampon zone, što je prekršilo sporazum o razdvajanju sa Sirijom iz 1974. godine.
Asad, sirijski predsjednik skoro 25 godina, pobjegao je u Rusiju u decembru, čime je okončan režim Baas stranke, koja je bila na vlasti od 1963. godine.
Nova prelazna administracija na čelu s predsjednikom Ahmedom al-Sharaaom formirana je u januaru.