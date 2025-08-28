Najmanje 12 osoba, uključujući troje djece, poginulo je u ruskom napadu na Kijev u ranim jutarnjim satima u četvrtak, saopštile su ukrajinske vlasti.
Timur Tkachenko, šef Kijevske gradske vojne administracije (KMVA), rekao je da je broj poginulih porastao na 12, među kojima su troje djece u dobi od dvije, 14 i 17 godina.
"Broj poginulih usljed neprijateljskog napada povećan je na 12. Nažalost, među njima je troje djece", napisao je Tkachenko na Telegramu.
Ranije su zvaničnici izvijestili o 10 poginulih i 48 povrijeđenih. KMVA je saopštila da je ukupan broj povrijeđenih iznosio 48 u 9.34 po lokalnom vremenu.
Kancelarija kijevskog gradskog tužilaštva navela je da su posljedice jutarnjeg napada zabilježene u osam okruga glavnog grada, uključujući Darnytskyi, Dniprovskyi, Solomyanskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi, Obolonskyi, Svyatoshynskyi i Desnyanskyi.
U okrugu Darnytskyi uništen je dio stambene zgrade s pet spratova, a spasilačke službe tragaju za ljudima koji su ostali zatrpani ispod ruševina. Prozori na obližnjim zgradama su razbijeni, automobili oštećeni, a privatne kuće pretrpjele su razaranja, navelo je tužilaštvo.
U međuvremenu, ambasadorica Evropske unije u Ukrajini Katarina Mathernova potvrdila je da je zgrada Delegacije EU u Kijevu teško oštećena u napadu.
"Ruski 'mir' prošle noći: masovni napad na Kijev dronovima i balističkim raketama. Delegacija EU teško je oštećena udarnim valom. Ovo je pravi odgovor Moskve na mirovne napore", rekla je na društvenoj platformi kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ranije je potvrdio napad, navodeći da spasioci još uvijek uklanjaju ruševine uništene stambene zgrade i upozoravajući da bi ljudi mogli ostati zatrpani.
"Još jedan masovni napad na naše gradove i zajednice. Ponovno ubijanja. Nažalost, najmanje osam ljudi već je potvrđeno mrtvo", rekao je Zelenski prije nego što su objavljeni ažurirani podaci.
On je optužio Moskvu da odbacuje diplomatiju, naglašavajući: "Ove ruske rakete i napadački dronovi danas su jasan odgovor svima u svijetu koji su sedmicama i mjesecima pozivali na prekid vatre. Rusija bira balistiku umjesto pregovaračkog stola."
Zelenski je pozvao na reakcije zemalja, uključujući Kinu i Mađarsku, rekavši da bi smrt djece trebala izazvati snažne odgovore.
Također je pozvao na "nove, oštre sankcije protiv Rusije za sve što čini".