Najmanje 12 osoba, uključujući troje djece, poginulo je u ruskom napadu na Kijev u ranim jutarnjim satima u četvrtak, saopštile su ukrajinske vlasti.

Timur Tkachenko, šef Kijevske gradske vojne administracije (KMVA), rekao je da je broj poginulih porastao na 12, među kojima su troje djece u dobi od dvije, 14 i 17 godina.

"Broj poginulih usljed neprijateljskog napada povećan je na 12. Nažalost, među njima je troje djece", napisao je Tkachenko na Telegramu.

Ranije su zvaničnici izvijestili o 10 poginulih i 48 povrijeđenih. KMVA je saopštila da je ukupan broj povrijeđenih iznosio 48 u 9.34 po lokalnom vremenu.

Kancelarija kijevskog gradskog tužilaštva navela je da su posljedice jutarnjeg napada zabilježene u osam okruga glavnog grada, uključujući Darnytskyi, Dniprovskyi, Solomyanskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi, Obolonskyi, Svyatoshynskyi i Desnyanskyi.

U okrugu Darnytskyi uništen je dio stambene zgrade s pet spratova, a spasilačke službe tragaju za ljudima koji su ostali zatrpani ispod ruševina. Prozori na obližnjim zgradama su razbijeni, automobili oštećeni, a privatne kuće pretrpjele su razaranja, navelo je tužilaštvo.

U međuvremenu, ambasadorica Evropske unije u Ukrajini Katarina Mathernova potvrdila je da je zgrada Delegacije EU u Kijevu teško oštećena u napadu.