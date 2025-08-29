SVIJET
Ove godine najgora sezona šumskih požara u Evropi ikada zabilježena
World Weather Attribution (WWA) je objavio da je uslijed požara poginulo 20 osoba, evakuisano je 80.000 ljudi, a spaljeno je više od milion hektara zemljišta.
Tokom juna i jula, uslijed temperatura iznad 40 stepeni Celzijusa, zabilježene su stotine požara. / EFE
29 August 2025

Toplotni talasi izazvani klimatskim promjenama i niske padavine pogoršali su ovogodišnju situaciju kada je riječ o šumskim požarima koji su bjesnili širom Evrope, čineći ih znatno razornijim, prema novoj studiji. 

World Weather Attribution (WWA) je objavio da je uslijed požara poginulo 20 osoba, evakuisano je 80.000 ljudi, a spaljeno je više od milion hektara zemljišta. 

Prema istraživanju, požari ove godine su za 22 posto bili ozbiljniji nego ranijih godina što 2025. čini najgorom sezonom šumskih požara u Evropi ikada zabilježenom.

Tokom juna i jula, uslijed temperatura iznad 40 stepeni Celzijusa, zabilježene su stotine požara. U tom periodu zabilježena je dugotrajna suša i jaki vjetrovi.

Jedan od istraživača je opisao svoje nalaze kao "zabrinjavajuće", navodeći da je studija otkrila "izuzetno snažan signal klimatskih promjena prema toplijim i sušnijim uslovima".

"Danas, sa zagrijavanjem od 1,3 stepena Celzijusa, vidimo nove ekstreme u ponašanju šumskih požara koji su doveli vatrogasce do njihovih granica", rekao je.

Theodore Keeping sa Imperial Collegea rekao je da "idemo ka porastu temperature do 3 stepena u ovom vijeku, osim ako zemlje brže ne pređu na fosilna goriva.

