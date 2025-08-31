SVIJET
Tenzije između krajnje desničarskih grupa i propalestinskih demonstranata u Australiji
Raspoređena je i konjička policija, korišten je suzavac, a neki demonstranti su privedeni.
Na protestu u Melbourneu, grupe koje su nosile australijske zastave marširale su s antiimigrantskim transparentima. / AA
31 August 2025

Krajnje desničarske grupe koje pozivaju australijsku vladu da prestane primati imigrante održale su proteste u raznim gradovima u nedjelju.

Krajnje desničarski demonstranti, organizovani putem društvenih mreža, okupili su se u centrima gradova, prvenstveno u Sydneyju i Melbourneu, kako bi protestovali protiv vladine imigracijske politike.

Demonstranti su zahtijevali strožije granične kontrole.

Na protestu u Melbourneu, grupe koje su nosile australijske zastave marširale su s antiimigrantskim transparentima.

Tenzije su se pojavile između krajnje desničarskih grupa i Australaca koji svake nedjelje održavaju sedmične propalestinske demonstracije u centrima gradova zbog izraelskih napada i masakara u Gazi.

Ponekad su ove tenzije eskalirale u sukobe.

Propalestinski demonstranti tvrdili su da nema mjesta za rasizam u multikulturalnoj zemlji poput Australije.

Od ranog jutra, policija u centru Melbournea provodila je stroge sigurnosne mjere i borila se da spriječi sukob dvije grupe.

Raspoređena je i konjička policija, korišten je suzavac, a neki demonstranti su privedeni.

Samim Moslih, jedan od političara koji su učestvovali u propalestinskim demonstracijama, rekao je da se Melbourne danas branio od fašizma.

Moslih je napomenuo da jedna od protestnih grupa podstiče nasilje, mržnju i rasizam, te da ne zna za šta se još ta grupa zalaže osim fašizma.

Dodao je da imaju čistu savjest i da bi svi trebali imati čistu savjest.

Demonstracije, koje su počele u 10 sati po lokalnom vremenu, završile su oko šest sati kasnije kada je policija rastjerala suprotstavljene grupe na različite lokacije.

