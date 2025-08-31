Krajnje desničarske grupe koje pozivaju australijsku vladu da prestane primati imigrante održale su proteste u raznim gradovima u nedjelju.

Krajnje desničarski demonstranti, organizovani putem društvenih mreža, okupili su se u centrima gradova, prvenstveno u Sydneyju i Melbourneu, kako bi protestovali protiv vladine imigracijske politike.

Demonstranti su zahtijevali strožije granične kontrole.

Na protestu u Melbourneu, grupe koje su nosile australijske zastave marširale su s antiimigrantskim transparentima.

Tenzije su se pojavile između krajnje desničarskih grupa i Australaca koji svake nedjelje održavaju sedmične propalestinske demonstracije u centrima gradova zbog izraelskih napada i masakara u Gazi.

Ponekad su ove tenzije eskalirale u sukobe.

Propalestinski demonstranti tvrdili su da nema mjesta za rasizam u multikulturalnoj zemlji poput Australije.