Krajnje desničarske grupe koje pozivaju australijsku vladu da prestane primati imigrante održale su proteste u raznim gradovima u nedjelju.
Krajnje desničarski demonstranti, organizovani putem društvenih mreža, okupili su se u centrima gradova, prvenstveno u Sydneyju i Melbourneu, kako bi protestovali protiv vladine imigracijske politike.
Demonstranti su zahtijevali strožije granične kontrole.
Na protestu u Melbourneu, grupe koje su nosile australijske zastave marširale su s antiimigrantskim transparentima.
Tenzije su se pojavile između krajnje desničarskih grupa i Australaca koji svake nedjelje održavaju sedmične propalestinske demonstracije u centrima gradova zbog izraelskih napada i masakara u Gazi.
Ponekad su ove tenzije eskalirale u sukobe.
Propalestinski demonstranti tvrdili su da nema mjesta za rasizam u multikulturalnoj zemlji poput Australije.
Od ranog jutra, policija u centru Melbournea provodila je stroge sigurnosne mjere i borila se da spriječi sukob dvije grupe.
Raspoređena je i konjička policija, korišten je suzavac, a neki demonstranti su privedeni.
Samim Moslih, jedan od političara koji su učestvovali u propalestinskim demonstracijama, rekao je da se Melbourne danas branio od fašizma.
Moslih je napomenuo da jedna od protestnih grupa podstiče nasilje, mržnju i rasizam, te da ne zna za šta se još ta grupa zalaže osim fašizma.
Dodao je da imaju čistu savjest i da bi svi trebali imati čistu savjest.
Demonstracije, koje su počele u 10 sati po lokalnom vremenu, završile su oko šest sati kasnije kada je policija rastjerala suprotstavljene grupe na različite lokacije.