Oko 60 posto generacije "Z" u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) podržava palestinsku grupu otpora Hamas umjesto Izraela u ratu Tel Aviva u Gazi, pokazalo je novo istraživanje.

Kao dio širokog seta pitanja, u anketi je online ispitanicima postavljeno: "U sukobu Izraela i Hamasa, da li podržavate više Izrael ili Hamas?"

Prema online istraživanju objavljenom ove sedmice, 60 posto mladih između 18 i 24 godine izrazilo je podršku Hamasu umjesto Izraela.

Među starosnim grupama koje su stale na stranu Izraela bili su 25-34-godišnjaci sa 65 posto, 35-44-godišnjaci sa 70 posto, 45-54-godišnjaci sa 74 posto, 55-64-godišnjaci sa 84 i 65 i više godina sa 89 posto.

Anketa je također pokazala da su ispitanici bili podjednako podijeljeni oko toga da li Izrael čini genocid u Gazi, sa podjelom 50-50.