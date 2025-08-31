Oko 60 posto generacije "Z" u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) podržava palestinsku grupu otpora Hamas umjesto Izraela u ratu Tel Aviva u Gazi, pokazalo je novo istraživanje.
Kao dio širokog seta pitanja, u anketi je online ispitanicima postavljeno: "U sukobu Izraela i Hamasa, da li podržavate više Izrael ili Hamas?"
Prema online istraživanju objavljenom ove sedmice, 60 posto mladih između 18 i 24 godine izrazilo je podršku Hamasu umjesto Izraela.
Među starosnim grupama koje su stale na stranu Izraela bili su 25-34-godišnjaci sa 65 posto, 35-44-godišnjaci sa 70 posto, 45-54-godišnjaci sa 74 posto, 55-64-godišnjaci sa 84 i 65 i više godina sa 89 posto.
Anketa je također pokazala da su ispitanici bili podjednako podijeljeni oko toga da li Izrael čini genocid u Gazi, sa podjelom 50-50.
Također je otkriveno da blaga većina ispitanika (51 posto) vjeruje da je kritika Izraela više vođena brigom za palestinska ljudska prava, nego antisemitizmom.
Anketu, koju su proveli "The Harris Poll" i "HarrisX" između 20. i 21. augusta sa 2.025 registrovanih ispitanika i marginom greške od 2,2 posto poena, široko su citirali kao dokaz fundamentalne promjene u američkom javnom mnjenju.
Izrael je od oktobra 2023. u Gazi ubio 63.459 Palestinaca. Vojna kampanja je devastirala enklavu, koja se suočava s glađu.
U novembru prošle godine, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u enklavi.