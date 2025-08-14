SVIJET
Trump poručio da traži "trenutni mirovni sporazum" s Putinom, a ne primirje
Američki predsjednik predložio je mogući sljedeći sastanak s ukrajinskim predsjednikom Zelenskim, ovisno o ishodu samita na Aljasci.
Naglasio je da će njegova uloga biti olakšavanje, a ne usmjeravanje pregovora. / AP
14 August 2025

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da je više fokusiran na postizanje trenutnog mirovnog sporazuma nego na prekid vatre kada se u petak sastane sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom u američkoj saveznoj državi Aljasci kako bi razgovarali o ratu između Rusije i Ukrajine.

"Ne znam hoćemo li postići trenutni prekid vatre, ali mislim da će doći", rekao je Trump za Fox Radio, dodajući: "Više me zanima trenutni mirovni sporazum, brzo postizanje mira."

Trump je naznačio da bi mogao pozvati ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na dodatni sastanak ovisno o ishodu u petak, rekavši da postoje tri moguće lokacije, uključujući možda ostanak na Aljasci, ali nije imenovao druge dvije.

Pritisnut da obavijesti Zelenskog da "bude spreman doći" na sastanak, Trump je odbio potvrditi planove za drugi sastanak i rekao da bi "svakako bilo zgodno kada bismo imali vrlo dobar sastanak" s Putinom.

Naglasio je da će njegova uloga biti olakšavanje, a ne usmjeravanje pregovora.

"Pustit ću ih da pregovaraju o svom dogovoru. Neću pregovarati o njihovom dogovoru", rekao je.

Samit na Aljasci, zakazan za petak, ima za cilj rješavanje rata između Rusije i Ukrajine, koji je sada u četvrtoj godini.

