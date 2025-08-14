Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da je više fokusiran na postizanje trenutnog mirovnog sporazuma nego na prekid vatre kada se u petak sastane sa svojim ruskim kolegom Vladimirom Putinom u američkoj saveznoj državi Aljasci kako bi razgovarali o ratu između Rusije i Ukrajine.

"Ne znam hoćemo li postići trenutni prekid vatre, ali mislim da će doći", rekao je Trump za Fox Radio, dodajući: "Više me zanima trenutni mirovni sporazum, brzo postizanje mira."

Trump je naznačio da bi mogao pozvati ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na dodatni sastanak ovisno o ishodu u petak, rekavši da postoje tri moguće lokacije, uključujući možda ostanak na Aljasci, ali nije imenovao druge dvije.

Pritisnut da obavijesti Zelenskog da "bude spreman doći" na sastanak, Trump je odbio potvrditi planove za drugi sastanak i rekao da bi "svakako bilo zgodno kada bismo imali vrlo dobar sastanak" s Putinom.