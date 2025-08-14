Završni dokument nakon predstojećeg sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji će se održati u petak na Aljasci, nije očekivan, saopćio je Kremlj u četvrtak.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prema navodima ruske državne agencije TASS i drugih medija, rekao je novinarima da se takav dokument “ne očekuje” nakon razgovora i da ništa nije pripremljeno.

“I malo je vjerovatno da će biti ikakav dokument,” dodao je.

Peskov je, međutim, naveo da će nakon samita biti održana zajednička konferencija za novinare, te da će ruski predsjednik iznijeti “raspon sporazuma i razumijevanja koja bude postigao”.

Istakao je da su pripreme za samit obavljene u ograničenom vremenskom okviru, dodavši da se trenutne diskusije o ratu u Ukrajini vode na bilateralnom nivou, a da će se stav Kijeva razmatrati u kasnijoj fazi.