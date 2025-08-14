SVIJET
Kremlj ne očekuje završni dokument nakon sastanka Putina i Trumpa
Portparol je upozorio da bi bila greška žuriti s predviđanjem ishoda predstojećeg samita.
Portparol je upozorio da bi bila “velika greška” žuriti i predviđati ishod razgovora, te je pozvao da se “sačeka i vidi kako će teći konverzacija”. / Reuters
14 August 2025

Završni dokument nakon predstojećeg sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji će se održati u petak na Aljasci, nije očekivan, saopćio je Kremlj u četvrtak.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prema navodima ruske državne agencije TASS i drugih medija, rekao je novinarima da se takav dokument “ne očekuje” nakon razgovora i da ništa nije pripremljeno.

“I malo je vjerovatno da će biti ikakav dokument,” dodao je.

Peskov je, međutim, naveo da će nakon samita biti održana zajednička konferencija za novinare, te da će ruski predsjednik iznijeti “raspon sporazuma i razumijevanja koja bude postigao”.

Istakao je da su pripreme za samit obavljene u ograničenom vremenskom okviru, dodavši da se trenutne diskusije o ratu u Ukrajini vode na bilateralnom nivou, a da će se stav Kijeva razmatrati u kasnijoj fazi.

Peskov je kazao da je raniji susret Putina sa specijalnim izaslanikom Donalda Trumpa, Steveom Witkoffom, u Moskvi bio produktivan i otvorio put za samit.

Portparol je upozorio da bi bila “velika greška” žuriti i predviđati ishod razgovora, te je pozvao da se “sačeka i vidi kako će teći konverzacija”.

U posebnom komentaru za ruskog novinara Pavela Zarubina, podijeljenom na Telegramu, Peskov je rekao da će Putin posjetiti jednu od ruskih regija prije nego otputuje na Aljasku.

Sastanak jedan na jedan između Putina i Trumpa održat će se u vojnoj bazi Joint Base Elmendorf-Richardson u Anchorageu, najvećem gradu Aljaske.

