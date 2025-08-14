SVIJET
2 minuta čitanja
Rubio: Mir između Rusije i Ukrajine zahtijeva razgovore o sigurnosnim garancijama
"Da bi se postigao mir, mislim da svi prepoznajemo da će morati biti razgovora o sigurnosnim garancijama, teritorijalnim sporovima i potraživanjima i o tome oko čega se bore", rekao je američki državni sekretar.
Rubio: Mir između Rusije i Ukrajine zahtijeva razgovore o sigurnosnim garancijama
Rubio je rekao da predsjednik Donald Trump želi osigurati zaustavljanje borbi na samitu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci. / Reuters
14 August 2025

“Svaki mirovni sporazum kojim bi se okončao rat Rusije i Ukrajine zahtijevat će razgovore o sigurnosnim garancijama, kao i o teritorijalnim sporovima i potraživanjima koja su u središtu sukoba”, izjavio je u četvrtak američki državni sekretar Marco Rubio.

Govoreći novinarima u State Departmentu tokom ceremonije potpisivanja s paragvajskim ministrom vanjskih poslova Rubenom Ramirezom Lezcanom, Rubio je rekao da predsjednik Donald Trump želi osigurati zaustavljanje borbi na samitu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci u petak, kako bi se omogućilo održavanje takvih razgovora.

"Da bi se postigao mir, mislim da svi prepoznajemo da će morati biti razgovora o sigurnosnim garancijama, teritorijalnim sporovima i potraživanjima i o tome oko čega se bore", rekao je Rubio.

"Sve te stvari bit će dio jednog sveobuhvatnog procesa. Ali mislim da je nada predsjednika da se postigne neko zaustavljanje borbi kako bi ti razgovori mogli početi. To su vrlo tehnička pitanja koja zahtijevaju vrijeme za razradu."

Rubio je rekao da je Trump ove godine više puta telefonom razgovarao s Putinom i da sada želi da se sastanu licem u lice kako bi mu "pogledao u oči" i procijenio mogućnosti za mir.

Preporučeno

"On želi da taj rat završi. Učinit će sve što je moguće i vidi priliku da se razgovara o postizanju mira. On će to i slijediti. Sutra ćemo znati, vjerovatno vrlo rano na tom sastanku, da li je nešto moguće ili ne. Nadamo se da jeste", rekao je.

"Nadamo se. Želimo mir i učinit ćemo sve što možemo da ga postignemo, ali u konačnici, to će zavisiti od Ukrajine i Rusije da se dogovore", dodao je Rubio.

Trump i Putin sastaju se na Aljasci u 11:30 po lokalnom vremenu (21:30 po srednjeevropskom vremenu) u okviru prvih razgovora između aktuelnih američkih i ruskih predsjednika od početka rata u Ukrajini u februaru 2022.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u srijedu da je Trump izrazio spremnost da njegovoj zemlji pruži sigurnosne garancije.

Američki predsjednik je izjavio da bi Rusija i Ukrajina trebale zamijeniti teritorije u sklopu mirovnog sporazuma i zaprijetio Putinu vrlo ozbiljnim posljedicama ako ne pristane okončati rat u Ukrajini na samitu.

Istraži
SAD je izvršio napade na tri iranska nuklearna objekta: Trump
Trump: SAD izveo 'vrlo uspješne' napade na 3 iranska nuklearna postrojenja
Masovni protest u Londonu protiv izraelskih napada na Iran i Gazu
Protest u Stockholmu protiv izraelskih napada na Gazu i Iran
UNRWA osniva predstavništvo u glavnom gradu Turkiye
Erdogan s iranskim ministrom vanjskih poslova razgovarao o izraelsko-iranskom sukobu
Hrvatska: Evakuirano 25 osoba sa požarišta
Madleen Kullab, jedina ribarka u Gazi, simbol humanitarne misije i otpora
Mediji: SAD raspoređuje bombardere B-2 sposobne da napadnu iransko nuklearno postrojenje Fordow
U izraelskim napadima na Gazu ubijeno 55.908 osoba
Fidan: Turkiye i islamski svijet uz BiH, osuđujemo pokušaje podjela na Balkanu
Izrael ubio 11 tražilaca pomoći u Gazi, uključujući troje djece
Početak turističke sezone u Crnoj Gori obilježile više cijene, gužve i nedostatak radne snage
Turkiye obećala da će se zalagati za muslimanski svijet i globalnu pravdu, osudila agresiju Izraela
Turski predsjednik Erdogan: Nećemo dozvoliti uspostavljanje novog Sykes-Picotovog reda
Zavirite na TRT Global. Podijelite svoje mišljenje!
Contact us