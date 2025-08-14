“Svaki mirovni sporazum kojim bi se okončao rat Rusije i Ukrajine zahtijevat će razgovore o sigurnosnim garancijama, kao i o teritorijalnim sporovima i potraživanjima koja su u središtu sukoba”, izjavio je u četvrtak američki državni sekretar Marco Rubio.

Govoreći novinarima u State Departmentu tokom ceremonije potpisivanja s paragvajskim ministrom vanjskih poslova Rubenom Ramirezom Lezcanom, Rubio je rekao da predsjednik Donald Trump želi osigurati zaustavljanje borbi na samitu s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom na Aljasci u petak, kako bi se omogućilo održavanje takvih razgovora.

"Da bi se postigao mir, mislim da svi prepoznajemo da će morati biti razgovora o sigurnosnim garancijama, teritorijalnim sporovima i potraživanjima i o tome oko čega se bore", rekao je Rubio.

"Sve te stvari bit će dio jednog sveobuhvatnog procesa. Ali mislim da je nada predsjednika da se postigne neko zaustavljanje borbi kako bi ti razgovori mogli početi. To su vrlo tehnička pitanja koja zahtijevaju vrijeme za razradu."

Rubio je rekao da je Trump ove godine više puta telefonom razgovarao s Putinom i da sada želi da se sastanu licem u lice kako bi mu "pogledao u oči" i procijenio mogućnosti za mir.