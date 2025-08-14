SVIJET
Pomorski radnici, propalestinski aktivisti i građani, uglavnom iz ljevičarskih političkih stranaka i grupa, priredili su neugodan doček kruzeru.
Stotine Grka u četvrtak su protestovale protiv posjete izraelskog kruzera luci Pirej, u blizini Atine. / AA
14 August 2025

Stotine Grka u četvrtak su protestovale protiv posjete izraelskog kruzera luci Pirej, u blizini Atine.

Među okupljenima su bili pomorski radnici, propalestinski aktivisti i građani, uglavnom iz ljevičarskih političkih stranaka i grupa, koji su nosili palestinske zastave i transparente kojima osuđuju tekući genocid Izraela u Gazi, kao i stav Atine prema njemu, koji su nazvali saučesništvom.

Transparenti su također isticali da su "ubice palestinskog naroda i naroda Bliskog istoka nepoželjni na grčkom tlu".

Protestanti su skandirali slogane u znak podrške Palestini oslobođenoj od izraelske okupacije, pozivajući grčku vladu i međunarodnu javnost da stanu na pravu stranu historije prekidom veza s Izraelom.

U posljednjim sedmicama, posjete broda Crown Iris mnogim drugim lukama u Grčkoj, uključujući Syros, Rodos, Agios Nikolaos na Kreti i Volos, također su izazvale slične proteste.

Prošlog petka, izraelski Sigurnosni kabinet odobrio je plan premijera Benjamina Netanyahua za potpuno zauzimanje Gaze, što je izazvalo oštru međunarodnu osudu vlada i organizacija za ljudska prava.

Izrael se suočava sa rastućom osudom zbog genocidnog rata u Gazi, u kojem je ubijeno više od 61.700 žrtava od oktobra 2023.

Prošlog novembra, Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje Netanyahua i njegovog bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.

Izrael se također suočava sa predmetom genocida pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata na tom području.

