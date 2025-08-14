Stotine Grka u četvrtak su protestovale protiv posjete izraelskog kruzera luci Pirej, u blizini Atine.

Među okupljenima su bili pomorski radnici, propalestinski aktivisti i građani, uglavnom iz ljevičarskih političkih stranaka i grupa, koji su nosili palestinske zastave i transparente kojima osuđuju tekući genocid Izraela u Gazi, kao i stav Atine prema njemu, koji su nazvali saučesništvom.

Transparenti su također isticali da su "ubice palestinskog naroda i naroda Bliskog istoka nepoželjni na grčkom tlu".

Protestanti su skandirali slogane u znak podrške Palestini oslobođenoj od izraelske okupacije, pozivajući grčku vladu i međunarodnu javnost da stanu na pravu stranu historije prekidom veza s Izraelom.

U posljednjim sedmicama, posjete broda Crown Iris mnogim drugim lukama u Grčkoj, uključujući Syros, Rodos, Agios Nikolaos na Kreti i Volos, također su izazvale slične proteste.