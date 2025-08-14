Voditelj BBC radija u četvrtak je prekinuo slušateljicu koja je kritizirala tu medijsku kuću i vladu Laburističke stranke zbog njihovog "saučesništva" u izraelskom genocidu u Gazi.

Tokom emisije BBC Radio 2, u kojoj su slušatelji pozvani da podijele ideje za držanje svadbene zdravice, voditeljica Tina Daheely ugostila je poziv iz Manchestera na sjeverozapadu Engleske od žene po imenu Mary.

Mary je započela zahvalom voditeljici, ali je zatim rekla: "BBC i britanska vlada su saučesnici u palestinskom genoc-", prenio je škotski list "The National".

Linija je naglo prekinuta prije nego što je Mary mogla završiti rečenicu i izgovoriti riječ "genocid".

Kasnije je Daheely rekla: "Oh, dobro, ovo očito nije o svadbenim zdravicama. Prekinuli smo jer nemam pojma šta je dalje planirala reći."

Dodala je: "Danas govorimo o svadbenim zdravicama."

BBC je dugo kritiziran zbog, kako mnogi smatraju, "dvostrukih standarda" u izvještavanju o izraelskim napadima na Gazu.