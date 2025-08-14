Voditelj BBC radija u četvrtak je prekinuo slušateljicu koja je kritizirala tu medijsku kuću i vladu Laburističke stranke zbog njihovog "saučesništva" u izraelskom genocidu u Gazi.
Tokom emisije BBC Radio 2, u kojoj su slušatelji pozvani da podijele ideje za držanje svadbene zdravice, voditeljica Tina Daheely ugostila je poziv iz Manchestera na sjeverozapadu Engleske od žene po imenu Mary.
Mary je započela zahvalom voditeljici, ali je zatim rekla: "BBC i britanska vlada su saučesnici u palestinskom genoc-", prenio je škotski list "The National".
Linija je naglo prekinuta prije nego što je Mary mogla završiti rečenicu i izgovoriti riječ "genocid".
Kasnije je Daheely rekla: "Oh, dobro, ovo očito nije o svadbenim zdravicama. Prekinuli smo jer nemam pojma šta je dalje planirala reći."
Dodala je: "Danas govorimo o svadbenim zdravicama."
BBC je dugo kritiziran zbog, kako mnogi smatraju, "dvostrukih standarda" u izvještavanju o izraelskim napadima na Gazu.
Od početka izraelskih napada 7. oktobra 2023. održani su brojni protesti ispred sjedišta BBC-a u centru Londona, kao reakcija na njegov urednički stav.
Prema izvještaju Centra za praćenje medija (CfMM), BBC je "sistematski pristrasan" protiv Palestinaca u izvještavanju o ratu u Gazi.
Analiza CfMM-a iz juna, koja je obuhvatila više od 35.000 BBC-ovih sadržaja, pokazala je da su izraelske žrtve dobile 33 puta više medijskog prostora po poginulom, kao i znatno emotivniji jezik.
Izraelska vojska, odbijajući međunarodne pozive na prekid vatre, vodi brutalan rat u Pojasu Gaze od oktobra 2023, pri čemu je ubijeno više od 61.700 Palestinaca.
Međunarodni krivični sud je u novembru prošle godine izdao naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanyahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Gallanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi.
Izrael se također suočava s optužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u toj enklavi.